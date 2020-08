Sicurezza e ricerca all’estero ai tempi del Coronavirus, videoconferenza di UniTs

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Come la pandemia da COVID-19 ha influenzato le relazioni e la mobilità degli studiosi? Che impatto ha avuto sulla ricerca internazionale? Sono alcuni dei quesiti su cui ci si interrogherà nella tavola rotonda “La sicurezza ai tempi del Coronavirus. Come cambia la ricerca”, che sarà proposta in videoconferenza su Microsoft Teams sabato 29 agosto alle 10.30. Inserita nel programma del Science in the City Festival di ESOF2020 e organizzata dall’Università di Trieste, la videoconferenza vuole porre l’attenzione su alcuni quesiti di grande attualità: interrogarsi su come è cambiata la mobilità e la sicurezza della ricerca in tempo di pandemia e valutare come la situazione generale di incertezza diffusa e paura condivisa abbia modificato la percezione degli spostamenti degli individui e la ricerca. L’idea è anche di cercare di capire se ci siano delle pratiche adottate per cause di forza maggiore che possano rivelarsi utili anche nel futuro. A questo proposito interverranno quattro relatori, docenti e studenti di diverse discipline, sia di area umanistica sia scientifica: ciascuno porterà la propria esperienza in merito. Ci saranno Alessandro Baraldi, docente di Fisica della materia dell’Università di Trieste, Stefano Parolai, direttore del Centro di Ricerche Sismologiche dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, Martina Cvajner, docente di Sociologia generale all’Università di Trento e Michele Saccomanno, dottorando in Scienze dell’antichità (corso interateneo Ca’ Foscari, Trieste, Udine). A moderare l’incontro sarà Giorgio Sclip, esperto di sicurezza e membro del network nazionale Focal Point Italia per l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute del lavoro dell’Università di Trieste. Proprio Sclip, insieme al rettore Roberto Di Lenarda e al professor Corrado Negro, lo scorso giugno è stato audito in videoconferenza dalla Camera dei deputati sul tema della sicurezza dei ricercatori all’estero: si tratta di una delle attività della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, che mira a individuare delle buone pratiche per tutelare maggiormente la sicurezza di chi si reca all’estero per fare ricerca. Il protocollo che l'Ateneo ha predisposto per garantire la sicurezza dei propri studenti e ricercatori impegnati in attività accademica all’estero è stato indicato come uno dei migliori in Italia e questa esperienza servirà alla commissione per formulare suggerimenti al Parlamento su come normare la questione.

L'incontro si potrà seguire anche in streaming sul canale Youtube dell'Università di Trieste, sfruttando la chat per porre domande ai relatori.

intervengono

Alessandro Baraldi, docente di Fisica della materia, Università di Trieste

Stefano Parolai, direttore del Centro di Ricerche Sismologiche, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, Trieste

Martina Cvajner, docente di Sociologia generale, Università di Trento

Michele Saccomanno, dottorando in Scienze dell’antichità (corso interateneo Ca’ Foscari, Trieste, Udine)

modera

Giorgio Sclip, esperto di sicurezza e membro del network nazionale Focal Point Italia per l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute del lavoro, Università di Trieste

A cura di Università di Trieste

Bio Relatori

Alessandro Baraldi è professore associato dell’Università degli Studi di Trieste, afferente al Dipartimento di Fisica, e Collaboratore del Rettore per la Ricerca Scientifica e i Dottorati di Ricerca. E’ responsabile del Laboratorio di Scienze delle Superfici presso Elettra-Sincrotrone Trieste. I suoi interessi scientifici spaziano dallo studio delle proprietà fisiche e chimiche di sistemi a bassa dimensionalità (in particolare materiali due-dimensionali e nano-cluster) allo sviluppo di strumentazione innovativa nel campo della fisica della materia condensata. E’ autore di oltre 190 articoli pubblicati su alcune delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali.

Stefano Parolai è un sismologo con una solida esperienza nell'ingegneria sismologica e nell'allerta precoce del terremoto. Dal 2015 è professore ordinario di ingegneria sismologica presso la TU. Fino al 2017 è stato a capo del Center for Early Warning System presso la GFZ e da settembre 2017 è direttore del Dipartimento di ricerca sismologica dell'OGS. È il segretario generale della Commissione sismologica europea.

Martina Cvajner è ricercatrice al Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento. È stata Fulbright Research Scholar e post-doc a Yale. Nel 2020 ha vinto la cattedra Fulbright presso l'Università di Pittsburgh. Insegna metodi qualitativi e design per l'inclusione sociale. Si interessa di migrazione, genere e sessualità. Per la University of Chicago Press ha recentemente pubblicato Soviet Signoras. Personal and Collective Transformations in Eastern European Migration.

Michele Saccomanno Laureato in lettere classiche (2016) e poi in filologia classica (2019) all'Università di Bologna. Nel 2018 ha svolto un tirocinio in epigrafia greca presso il CSAD (centro per lo studio dei documenti antichi) dell'Università di Oxford (Erasmus+). E’ dottorando in Scienze dell'Antichità (dottorato interateneo Ca' Foscari - Trieste - Udine): il suo progetto, seguito dal prof. Giovanni Parmeggiani (Università di Trieste), mira a indagare la figura di Duride di Samo - storico di IV-III secolo a.C. giuntoci solo via tradizione indiretta - attraverso la traduzione e il commento dei suoi "frammenti"; insieme, a realizzare un inquadramento storiografico dell'autore.

Giorgio Sclip Laureato in ingegneria presso l’Università degli Studi di Trieste, dove attualmente lavora maturando una significativa esperienza come responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo. Collabora con il Focal Point italiano dell’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, docente, relatore e autore di numerosi lavori scientifici e divulgativi oltre che curatore della collana “sicurezzAccessibile” per Edizioni Università Trieste.