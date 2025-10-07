Sicurezza idrica in Fvg: presentata interrogazione Honsell – Capozzi su concessioni e bilancio delle falde

“Questa mattina abbiamo depositato un’interrogazione in Consiglio regionale in merito alla gestione delle concessioni di derivazione di

acqua da falda sotterranea per usi diversi da quello potabile in Friuli Venezia Giulia e al loro impatto sul bilancio idrico regionale. Il

nostro territorio – spiegano i Consiglieri proponenti dell’interrogazione, Furio Honsell (Open Sinistra FVG) e Rosaria Capozzi

(MoVimento 5 Stelle) – è esposto a rischi di siccità, sovrasfruttamento e inquinamento. È quindi fondamentale garantire che le concessioni

vengano rilasciate e monitorate con criteri trasparenti, aggiornati e rispettosi della priorità dell’uso potabile, come già previsto dalla

legge nazionale e dalla stessa normativa regionale.” “Con questa interrogazione chiediamo all’Assessore all’ambiente Scoccimarro dei chiarimenti sul numero e sulle caratteristiche delle concessioni oggi vigenti e di quelle rilasciate negli ultimi dieci anni, precisando i quantitativi autorizzati e le finalità. Sollecitiamo inoltre di precisare quali strumenti di controllo siano utilizzati e se siano state condotte opportune valutazioni complessive sull’impatto di tali prelievi sul bilancio idrico regionale.” “Non è solo una questione tecnica – sottolineano Honsell e Capozzi – ma un nodo strategico per la sicurezza idrica e ambientale della Regione. È necessaria una gestione trasparente e lungimirante delle falde, in linea con le più recenti normative europee, capace di garantire equilibrio tra usi produttivi, ecosistemi e approvvigionamento potabile. Ci aspettiamo quindi risposte puntuali e un impegno chiaro da parte della Giunta.”