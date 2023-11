Sicurezza: il nuovo prefetto di Udine Domenico Lione a Tolmezzo per un incontro con i sindaci della Conca Tolmezzina

Sicurezza urbana e stradale, rafforzamento delle collaborazioni tra istituzioni statali, amministrazioni locali e Forze dell’Ordine. Di questo si è discusso ieri durante l’incontro che si è svolto in municipio a Tolmezzo, tra i sindaci della Conca (Roberto Vicentini per Tolmezzo, Laura Zanella per Amaro, il vicesindaco Dante Zanier per Verzegnis), il presidente della Comunità di Montagna della Carnia Ermes De Crignis, il consigliere delegato alla sicurezza Matteo Muser e il prefetto di Udine Domenico Lione. Una riunione convocata su richiesta del rappresentante del Governo da poco insediato nell’ufficio di Udine, per conoscere e confrontarsi direttamente con i rappresentanti delle istituzioni del territorio montano. Un approccio all’ascolto particolarmente apprezzato dai primi cittadini, una disponibilità che il prefetto ha invitato ad estendere a tutti i Comuni della Carnia nell’ottica del perseguimento di obiettivi comuni a partire dalla sicurezza delle comunità locali. Il sindaco di Tolmezzo ha richiamato l’attenzione sui recenti furti che si sono verificati nel centro storico del capoluogo e all’operazione antidroga che ha interessato l’autostazione e altre aree della città. Al riguardo, il rappresentante del Governo che punta molto sulla collaborazione interistituzionale come modello di lavoro, si farà parte attiva per ottimizzare le sinergie tra le Forze dell’Ordine, in particolare tra la Polizia Locale e la Polizia di Stato al fine di aumentare il livello di sicurezza percepita dai cittadini. Assicurato anche l’impegno sul tema della sicurezza stradale attraverso iniziative congiunte delle forze dell’ordine volte a scoraggiare comportamenti scorretti alla guida – in chiave deterrente – e aumentare il livello complessivo di sicurezza della viabilità. Nell’ambito delle attività di presidio e di monitoraggio del territorio, inoltre, è intenzione del prefetto potenziare i dispositivi di videosorveglianza.