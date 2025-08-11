Silenzio stampa

Metodico, preciso, spietato; questo immagino debba essere lo spirito della campagna di killeraggio che il governo e l’esercito israeliano perseguono nei confronti dei giornalisti in Palestina. Tutti più o meno locali perché agli altri, al di fuori di alcuni israeliani embedded, viene proibita la presenza “sul campo”. Naturalmente per preservare la loro incolumità come afferma il ricercato dalla giustizia internazionale Bibi Netanyahu; mica per paura che la mattanza in atto soprattutto a Gaza venga supportata dalle immagini e dalle voci di chi la subisce. 60.000 e passa solo i morti registrati dalle cliniche o ospedali, cioè da quello che rimane di quelle strutture, mentre le cifre relative a quelli rimasti tutt’ora sotto le macerie o polverizzati dai micidiali ordigni israeliani (tra cui quelli al fosforo bianco) rimangono per forza di cose solo potenziali. Secondo Lancet, che non è una delle riviste legate al clan Berlusconi, Cairo o alla pluri-fallita Santanchè, le morti potrebbero essere circa 160.000! Per ora, ma succederà presto che alla triste conta dovranno sommarsi coloro che stanno crepando di stenti d di malattie.

Ma tornando alla statistica legata ai soli giornalisti o impiegati dei media, da ieri si devono aggiungere altri cinque cadaveri, giornalisti o loro aiutanti come gli operatori, messi a tacere dal solito drone che perennemente sorvola sopra le teste dei Palestinesi, pronto in qualsiasi momento a porre fine all’esistenza di chi in particolare pretende ancora di registrare e pubblicare quanto avviene in quella disgraziata piccola fetta di Palestina. Servitori dell’informazione le cui vite sono state interrotte mentre erano all’interno di una tenda, unico possibile riparo per milioni di persone private di alternative a causa della meticolosa distruzione di quelle che fino a pochi mesi fa erano le loro case. Complici di Hamas, sempre secondo il refrain che il solito potenziale galeotto ci propone; assassino che però viene ancora ricevuto ed osannato in molte delle capitali del democratico occidente.

A lui, ripeto ricercato dalla giustizia internazionale, viene concesso di pubblicare ignobili video in cui, contrariamente alle versioni dell’ONU, delle ONG ancora presenti a Gaza, contrariamente alle immagini agghiaccianti che nonostante i 210 e passa (anche in questo caso è difficile tenerne il conto preciso) operatori dell’informazione massacrati dall’esercito israeliano, sostiene beatamente che si tratta di false informazioni, fake news!

Esercito e contractors sparano e uccidono regolarmente chi cerca, e spesso nemmeno riesce a farlo, un boccone per sé e l famiglia. Fake new.

I Gazawi, soprattutto bambini muoiono di fame. Fake new.

Alle migliaia di camion fermi ai valichi e pieni del necessario per sfamare, curare, far viaggiare i mezzi e i generatori viene negata l’entrata a Gaza. Fake new.

Non c’è acqua potabile a disposizione dei disperati che ne hanno estremo bisogno, sottolineo tra l’atro che siamo in piena estate, e Israele distrugge le infrastrutture che dovrebbero distribuirla. Fake new.

C’è poi un video surreale (credo realizzato tramite la stupidità artificiale) in cui il nostro eroe suona alla porta di una coppia israeliana che, sorpresa da una presenza del genere, scatta sull’attenti (in fin dei conti sono in guerra e la stragrande maggioranza degli israeliani hanno avuto una formazione militare) mentre si sente offrire dal criminale davanti all’uscio, un servizio di…..Bibi sitter! Che poi sarebbe come affidare i propri figli ad Erode, visto che il Bibi sitter sta facendo strage di bambini palestinesi.

Basta però accendere la tv su Al JAzeeera International (gli ultimi 5 assassinati erano giornalisti di quell’emittente) per capire che quelle presunte fake news sono invece la sola sintesi della brutale realtà che ogni giorno ed ogni ora i palestinesi subiscono a causa di Bibi sitter e spietati complici.

Nel frattempo i governi occidentali si scandalizzano per la mattanza in Palestina e minacciano seriamente di riconoscere lo Stato Palestinese; quale e a quali condizioni non è dato a sapere e nemmeno immaginare vista la situazione sul terreno. Due Stati per due Popoli; ahh, ecco. Ma dove? Come? Di sanzioni per ora non se ne parla ovviamente, mentre ogni risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU potenzialmente contro Israele viene regolarmente respinta dagli USA (principali complici del macello). Tra le altre cose, basterebbe applicare quelle già votate nel passato e che Israele mai ha pensato di considerare. E che l’occidente e il mondo intero, a partire dai governi arabi, hanno mai cercato di far rispettare.

L’Italia, poi, brilla per la totale assenza di critica verso Tel Aviv. Il ministro (…vabbè lo è…) Tajani sostiene che prima di tutto i palestinesi ed Hamas devono riconoscere Israele. Forse qualcuno lo dovrebbe informare che l’Autorità Nazionale Palestinese lo ha già fatto da anni ed Hamas implicitamente è disponibile a farlo. Naturalmente se esiste un minimo di controparte disponibile.

Ma forse i veri colpevoli siamo noi, noi che nonostante tutto continuiamo a votare questi personaggi da fumetto che ogni giorno sparano le loro opinioni, sempre ammesso che ne abbiano, che irrimediabilmente risultano farlocche e che di quanto avviene in giro per il mondo hanno forse qualche bislacca informazione. Una schiera di urlatori convinti che alzando il volume della loro voce siano nel giusto. Poveri noi…

Per concludere e visto che siamo partiti con il massacro dei giornalisti, mi piace immaginare che un giorno servitori dell’informazione come Tarek Abu Azzum, Hani Mahmoud, Hind Khoudary e i loro colleghi che ogni santo giorno dalla rete internazionale Qatarina ci illustrano ciò che davvero succede a Gaza e che ogni santo giorno potrebbe essere il loro ultimo, fossero proposti per il Nobel per la pace, per il Pulizter o per qualsiasi premio internazionale che meritano per tutto quello che fanno. Soprattutto per noi. Ma il ronzio dei droni che costantemente si sente sopra le loro teste, non fa presagire nulla di buono. Inshallah! Che il loro dio li protegga.

Docbrino