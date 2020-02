Udine: Silvana Munaretto puntualizza in merito alla sua nomina a consigliere di quartiere

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Riceviamo e volentieri pubblichiamo: "Faccio seguito all'articolo pubblicato sul Vs. giornale in merito alla polemica della signora Claudia Gallanda circa la mia nomina a consigliere di quartiere n. 3 per precisare che la mia nomina è stata fatta correttamente in quanto

venuto a mancare il sig. Jacopo Capace, nell'albo dei candidati non c'erano esponenti politici, nè di destra, nè di sinistra, nè dei 5 stelle o altro per regolamento il sindaco doveva prendere il sostituto dall'albo...

La signora Gallanda purtroppo si arrampica sugli specchi e non capisco questo accanimento sulla mia candidatura dato che ciò non mina il suo partito e la mia volontà e solo quella di fare da portavoce dei cittadini del quartiere. Un tanto per precisare e chiarire una volta per tutte".

Silvana Munaretto