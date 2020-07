Simona Liguori: «non toccate l’ospedale di Cividale e delle Valli del Natisone»

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

La Consigliere regionale Simona Liguori, insieme alla Consigliere Mariagrazia Santoro e al Consigliere Furio Honsell, ha accompagnato oggi i rappresentanti dei Comitati promotori della raccolta firme per il mantenimento delle funzioni del Presidio Ospedaliero di Cividale in Consiglio regionale per la consegna della petizione al Presidente del Consiglio Mauro Zanin,

«Fin dalla riforma Fasola degli anni 90 - ha detto Simona Liguori - Cividale ha pagato per i tagli alla sanità. Oltre 3700 persone hanno detto basta con una raccolta firme promossa dai Comitati Popolari e chiedono di mantenere i servizi quali il punto per il primo soccorso, la medicina, la chirurgia diurna, la radiologia. Servizi essenziali per la Città Ducale e le Valli che hanno perso negli ultimi tre mesi anche la Guardia Medica di San Pietro al Natisone. Ci aspettiamo quindi una risposta positiva da parte della Regione. La questione è di primaria importanza: se l’Ospedale perderà servizi, le persone rischiano di dover fare oltre 50 km per raggiungere l’Ospedale di Udine, senza dimenticare quindi che il mantenimento dei servizi e dei posti letto a Cividale significa garantire sollievo alle Medicine di Udine. Ricordiamo che un anno fa sono stati tagliati 22 letti del reparto post-acuti a Udine, e più di qualcuno si è mangiato le mani per questa scelta quando ha visto il sovraccarico delle Medicine nel Santa Maria della Misericordia»