Simona Liguori su isolamento telefonico Valli del Natisone

Valli del Natisone senza collegamenti telefonici. Liguori “Gravissimo lasciare in isolamento le Comunità. Presenterò un accesso atti per comprendere quali siano i problemi tecnici e cosa si stia facendo per la loro risoluzione”. “L’assenza di segnale telefonico denunciata in questi giorni da alcuni Sindaci delle Valli del Natisone sta mettendo a dura prova le comunità penalizzate da questi pesanti disservizi che nonostante le segnalazioni dei primi cittadini non sembrano ancora avere una soluzione. Famiglie, studenti, professionisti e imprese dei territori stanno pagando un prezzo inaccettabile– dichiara la consigliera regionale Simona Liguori (Patto per l’Autonomia-Civica FVG)- sul quale è necessario fare chiarezza.”