Sindacato Vigili del Fuoco: “giù le mani dal soccorso pubblico, la Regione non sostituisca lo Stato”

È un vero e proprio grido di allarme quello lanciato dal Conapo, sindacato autonomo vigili del fuoco, in merito alla gestione del soccorso pubblico in Friuli Venezia Giulia.

Nella regione FVG, denuncia il più rappresentativo sindacato del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il soccorso pubblico, di competenza statale, sembra davvero essere sottomesso ad un desiderio di potere della politica regionale che, oltre a moltiplicare le spese, rischia di compromettere l’efficacia e l’efficienza del soccorso stesso.

Accade così che, attraverso leggi regionali palesemente impugnabili presso la Corte Costituzionale la Regione si spinge a legiferare in materie fuori dalla propria competenza e tutto ciò avviene nell’inerzia del Governo e del Ministero dell’Interno.

In FVG si assiste all’operare di un vero e proprio “soccorso parallelo” che interviene sostituendosi, di fatto, ai vigili del fuoco. La conseguenza diretta è la sottoutilizzazione dell’apparato Pubblico di Soccorso Tecnico Urgente, titolare legittimo dell’attività in questione e l’impiego di risorse anche del Servizio di Elisoccorso Sanitario, integrate con altre, di tipo volontario, che intervengo al posto dei Vigili del Fuoco, impegnandosi in operazioni di soccorso tecnico per le quali non posseggono né le competenze né le attrezzature ed i DPI (dispositivi di protezione individuale) indispensabili! La conseguenza indiretta è senza dubbio un aumento della spesa sanitaria regionale per interventi di Soccorso Tecnico Urgente, che non competerebbero alla Regione! Basti pensare che ogni qualvolta un elicottero sanitario su alza in volo per effettuare un soccorso tecnico urgente, da un lato la spesa regionale aumenta ingiustificatamente, dall’altro rimane al suolo un elicottero dei vigili del fuoco molto meglio equipaggiato per il soccorso tecnico urgente e sostanzialmente già pagato dai contribuenti! Praticamente, una doppia spesa intollerabile per chi paga le tasse!

A lanciare il grido di allarme sono il segretario regionale Conapo, Damjan Nacini e il vice segretario regionale Conapo, Cristian Busolini.

“Continuamente, denunciano i sindacalisti, interventi di chiara competenza dei vigili del fuoco vengono trasferiti all’elisoccorso sanitario regionale o a squadre di una specifica organizzazione di volontariato; un modo contrario anche a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico Operativo del NUE 112, che oramai è divenuto assurdamente routine”.

“Molti poi, continuano Nacini e Busolini, possono essere gli esempi. Uno fra tutti, il recente evento in Val Rosandra che ha visto coinvolto un tredicenne, rimasto ferito dopo essere caduto sulle rocce tuffandosi nel torrente da una altezza di oltre 10 metri, durante il quale è stato addirittura impedito all’elicottero dei vigili del fuoco, giunto tempestivamente sul posto, di intervenire. Incredibilmente in tale occasione, nonostante la ben nota importanza del fattore tempo in simili eventi, è stato atteso l’arrivo dell’elisoccorso regionale sanitario giunto dopo ben due ore dato che risultava impegnato in un altro intervento e che necessitava pure di effettuare rifornimento. Due lunghe ore in cui l’elicottero dei vigili del fuoco invece era lì sul posto e poteva tranquillamente effettuare l’intervento di soccorso pubblico”.

“Quali siano le ragioni e gli interessi che si celino dietro tale modus operandi della regione Friuli Venezia Giulia sono ignote, ciò che è noto è lo sconfinamento di competenze, l’aggravio di spese e il rischio potenziale per il soccorso ai cittadini e pertanto, concludono i sindacalisti del Conapo, ci appelliamo direttamente al Presidente del Consiglio Meloni, al Ministro dell’Interno Piantedosi e al Sottosegretario di Stato Prisco affinché intervengano tempestivamente e con decisione a tutela delle competenze dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del soccorso ai cittadini”.