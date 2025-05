Sindaco De Toni e Assessore Zini sull’intervento del Parco di Sant’Osvaldo

Si è tenuto oggi in Comune di Udine un incontro operativo dedicato allo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dell’ex ospedale psichiatrico di Udine, che vede coinvolti Regione, Comune, Azienda sanitaria e Università. L’intervento, finanziato con 25 milioni di euro dalla Regione Friuli Venezia Giulia, punta a restituire alla città un’area di grande valore storico e urbanistico, attraverso un’opera che coniuga architettura, ambiente e servizi alla comunità.

“Siamo felici di contribuire, come Comune di Udine, a un progetto di rigenerazione urbana tanto ambizioso quanto necessario – ha dichiarato il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni –. La riqualificazione del Parco Sant’Osvaldo è il frutto di una collaborazione virtuosa tra istituzioni. Un esempio concreto di come, unendo competenze e visioni, si possano restituire alla città spazi di grande valore, migliorando la qualità urbana e costruendo nuove opportunità per il futuro di Udine. Sappiamo che l’iter per vedere realizzata quest’opera sarà ancora lungo ma come Amministrazione comunale faremo la nostra parte per quanto di nostra competenza”.

L’Assessore all’edilizia privata Andrea Zini ha aggiunto: “Parliamo di un’area molto estesa, su cui l’Azienda sanitaria ha già definito le proprie esigenze funzionali legate ai servizi di competenza. Ora si apre una fase importante di confronto con il Comune per ragionare insieme sul futuro degli spazi rimanenti. L’obiettivo è valorizzarli in chiave urbana, sociale e culturale, immaginando usi che possano restituire alla cittadinanza luoghi di aggregazione, incontro, formazione o innovazione. Un’opportunità preziosa per ripensare una parte significativa della città mettendo al centro il bene comune”