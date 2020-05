Sindaco Pietro Fontanini, coraggio e responsabilità non sono cose per tutti

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Purtroppo, NUOVAMENTE, dopo le RIPETUTE VIOLAZIONI dello STATUTO DEL COMUNE DI UDINE e REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE da parte dell’amministrazione di Csx, rivediamo le stesse scenette con il Cdx.

Nulla è cambiato. Smentitemi coi fatti, se potete. E coi documenti.

I miei sono questi:

Claudia Gallanda: “Io chiedo un impegno chiaro…rispetto delle interrogazioni (30 gg.), tutto quanto: il rispetto del Regolamento e dello Statuto ai consiglieri Pittoni, Pizzocaro, Michelini, Berti, Bortolin, Falcone, e al candidato sindaco Fontanini …un impegno chiaro e dettagliato che vi impegnate a rispettare il Regolamento e lo Statuto alla lettera e io vigilerò su questo, anche se sarò fuori dal consiglio, ma voi sapete che quando io dico che faccio una cosa, la faccio.

Pietro Fontanini: “Io le assicuro il rispetto del Regolamento…Questi istituti di controllo, soprattutto utilizzati giustamente dalle minoranze, devono essere attuati nel rispetto e nei tempi previsti dal Regolamento. Lei ha perfettamente ragione e io le assicuro che manterrò questo impegno nei confronti di tutti i consiglieri e in particolare di quelli della minoranza”

(ART. 30 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI 1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità cittadina senza vincolo di mandato. 2. I consiglieri comunali hanno facoltà di costituirsi in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. 3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti tutte le informazioni da questi possedute utili all’espletamento del proprio mandato. 4. I consiglieri comunali, nei casi specifici indicati dalla legge, sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio. 5. Ai consiglieri comunali è riconosciuto il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio. 6. I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento. Tali diritti sono esercitati nelle forme e nei modi previsti dal regolamento. 7. Il sindaco e gli assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.)

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE A RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE (ampiamente fuori termini)

OGGETTO 6/2018

Interpellanza del Consigliere Bertossi in ordine alla nomina del giornalista Marco Belviso quale rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli del Friuli Venezia Giulia. (Presentata in data 07.06.2018)

OGGETTO 7/2018

Interrogazione del Consigliere Bertossi relativa alla posizione di Assostampa FVG in merito alle procedure selettive avviate dal Comune di Udine per l’assunzione di due giornalisti e un istruttore amministrativo. (Presentata in data 03.07.2018)

OGGETTO 15/2018

Interpellanza del Consigliere Liano avente ad oggetto “Conseguenze del recente pronunciamento del Consiglio di Stato sulla vicenda Dacia Arena/Stadio Friuli”. (Presentata in data 17.08.2018)

OGGETTO 20/2018

Interpellanza del Consigliere Liano avente ad oggetto “Procedura amministrativa relativa a ‘Stadio Friuli’- Attivazione procedura art. 1 – comma 303-4-5 – Legge 147/2013 (c.d.’Del Rio’) e Legge Regionale 33/2015. Approvazione verbale Conferenza dei Servizi Preliminare e Dichiarazione di pubblico interesse”. (Presentata in data 30.08.2018).

SI RISPONDE INVECE A ISTANZE PRESENTATE DOPO, MA MENO “URTICANTI”….

Claudia Gallanda

già Consigliere comunale di Udine

Con la presente vorrei portare alla Vs. attenzione il comportamento poco predisposto all’ascolto e al confronto che il Sindaco Pietro Fontanini riserva a chi sa e dice cose evidentemente poco gradite, proprio perché vere. Di seguito testo, relativi screenshots a disposizione:

"Sentir parlare voi di "espressione democratica"…State andando avanti da parecchio in ripetuta violazione di ogni genere di regolamento (di Consiglio Comunale, di Consiglio di Quartiere…) Ci sta prendendo in giro?Modifica o elimina questo commentoMi piace · Rispondi · 1 min Claudia Gallanda Un ordine del giorno di 11 pagine di arretrati (e non dipendenti dal Covid 19 ma solo dalla vostra volontà di non rispondere, di prevaricare…) e questa non è una fake news!Modifica o elimina questo commentoMi piace · Rispondi · 1 min Claudia Gallanda Il Presidente del Consiglio Enrico Berti è inadempiente, il Presidente della 2° Commissione Territorio e Ambiente Giovanni Govetto è inadempiente…ma stiamo scherzando?

Claudia Gallanda

INTERPELLANZA URGENTE (QUESTION TIME)

OGGETTO 5/2020

Interpellanza a risposta urgente (question time) ai sensi dell’art. 25 comma 2 del Regolamento del Consigliere Bertossi e altri sulla richiesta alla Net del Consigliere di FI Govetto di posticipare l’avvio del porta a porta di un mese nei quartieri di Laipacco, San Gottardo, Udine Est e Di Giusto.

(Presentata in data 09.03.2020)

OGGETTI CON VOTAZIONE PALESE

OGGETTO 1

I.E.

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze.

OGGETTO 2

I.E.

OPERA: 7717 CUP: C27H18001730004 Allargamento di via Este. Approvazione del progetto definitivo comprensivo degli elaborati del nuovo impianto di illuminazione pubblica a cura di Hera Luce S.r.l. ed adozione della variante urbanistica al vigente P.R.G.C. Approvazione del quadro economico dell’intervento per l’importo di Euro 200.000,00.

OGGETTO 3

I.E.

Variante n. 23 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa ai lavori di costruzione e/o riatto, manutenzione marciapiedi, piste ciclabili ed eliminazione barriere architettoniche (opera pubblica n. 7720/B). Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni/opposizioni, e conseguente approvazione.

OGGETTO 4

I.E.

Variante n. 24 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa alle opere di ripristino e salvaguardia dei fossi in viale Palmanova e via delle Acacie (opera n. 7914). Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni/opposizioni, e conseguente approvazione.

OGGETTO 5

I.E.

Variante n. 25 al Piano Regolatore Generale Comunale relativa alla sistemazione di via Rivignano (opera n. 7059). Presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni/opposizioni, e conseguente approvazione.

OGGETTO 6

Destinazione di una parte dei proventi del Legato di Toppo Wassermann all’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche di strumenti compensativi per alunni con bisogni educativi speciali (OPERA 7925): integrazione al disposto di cui alla deliberazione consiliare n. 19 d’ord. Del

16/03/2017.

-1-

01 – 123 d’ord. del 07.04.2020

01 – 129 d’ord. del 15.04.2020

V ariazione al Bilancio di previsione 2020-2022 – Adeguamento stanziamenti personale e progetti europei

Riapprovazione dell’allegato A) di cui alla deliberazione di V ariazione al Bilancio di previsione 2020-2022 – Adeguamento stanziamenti personale e progetti europei, della Giunta comunale n. 123 d’ord. dd. 07.04.2020

OGGETTO CON VOTAZIONE SEGRETA

OGGETTO 1

I.E.

Modifica della rappresentanza del Gruppo consiliare “Gruppo misto” nella composizione delle Commissioni consiliari.

RATIFICA AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

01 – 124 d’ord. del 07.04.2020 Variazione al Bilancio di Previsione 2020- 2022- Misure urgenti di solidarietà alimentare

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERE B) E C) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 166, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 DELLE SEGUENTI DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE

01 – 103 d’ord. del 17.03.2020

02 – 132 d’ord. del 15.04.2020

03 – 136 d’ord. del 15.04.2020

04 – 145 d’ord. del 28.04.2020

Prelevamento dal Fondo di Riserva.

Prelevamento dal Fondo di Riserva 2020.

Prelevamento dal Fondo di Riserva anno 2020.

Prelevamento dal Fondo di Riserva anno 2020.

******************** -2-

Richiesta di convocazione del Consiglio comunale di data 14/04/2020 (PG/E 0040466 di pari data), presentata dal Consigliere Paviotti e altri, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, in ordine a:

1. EMERGENZA COVID19

− informativa urgente del Sindaco su: situazione in città, dati sanitari, approvvigionamenti e distribuzione mascherine e azioni da intraprendere;

− Contributi a famiglie e imprese: informativa dell’Assessore al Bilancio sui Fondi messi a disposizione dal Governo, nuove poste disponibili nel bilancio comunale;

− Buoni Spesa e aiuti alle famiglie: informativa dell’Assessore alle Politiche Sociali sull’andamento delle domande e possibili proposte;

2. MOZIONE su Emergenza Covid (allegata)

3. PIANO DI ABBATTIMENTO ALBERI IN CASTELLO

**************

Mozione dei Consiglieri Ioan e Pirone e Patti di cui alla IV Commissione consiliare “Cultura e Istruzione” del 6 aprile 2020.

Mozione del Consigliere Capozzi avente ad oggetto “Impiegare i percettori del reddito di cittadinanza per fronteggiare la fase 2 attivando celermente l’iter per reclutarli”

Mozione del Consigliere Ioan e altri avente ad oggetto “Adesione del Comune di Udine alla richiesta del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Governo nazionale di annullamento del contributo straordinario dovuto alla finanza pubblica per gli anni 2020 e 2021”. (Presentata in data 09.05.2020)

MOZIONI

OGGETTO 18/2018

Mozione del Consigliere Capozzi avente ad oggetto “Valorizzazione della ‘Mitteleuropa Orchestra’,

nome d’arte dell’ Associazione Orchestra Regionale del Friuli V enezia Giulia, simbolo dell’eccellenza musicale friulana.” (Presentata in data 22.10.2018 – Rinviata in Commissione “Cultura e Istruzione” durante la seduta consiliare del 10.12.2018 – mantenuta iscrizione all’ordine

del giorno con nota della proponente di data 21.10.2019)

OGGETTO 23/2019

Mozione dei Consiglieri Liano e Capozzi avente ad oggetto “Istituzione del Reddito energetico

presso il Comune di Udine e sua promozione sul territorio”. (Presentata in data 18.04.2019)

OGGETTO 29/2019

Mozione di sentimenti del Consigliere Pirone e altri avente ad oggetto “Dichiarazione emergenza

climatica". (Presentata in data 27.05.2019)

Segue da precedente

OGGETTO 32/2019

Mozione del Consigliere Rizza e altri avente ad oggetto “Tutela del diritto al lavoro”. (Presentata in

data 23.07.2019)

OGGETTO 33/2019

Mozione del Consigliere Vidoni e successive adesioni avente ad oggetto “Iniziative a favore dei

minori dati in affido per scongiurare illeciti di diversa natura”. (Presentata in data 31.07.2019)

OGGETTO 34/2019

Mozione dei Consiglieri Pirone, Rizza e Venanzi avente ad oggetto “Udine sostenga la Fiera del

Lavoro – Convegno ALIg”. (Presentata in data 09.08.2019)

OGGETTO 35/2019

Mozione del Consigliere Valentini e successive adesioni avente ad oggetto “Implemento del servizio Camper Service presente in via Chiusaforte con l’aggiunta di una fornitura di corrente

elettrica per l’allacciamento dei camper”. (Presentata in data 26.08.2019)

OGGETTO 36/2019

Mozione del Consigliere Venanzi e successive adesioni avente ad oggetto “Nuove agevolazioni per abbonamenti scolastici rivolti agli studenti residenti in FVG, estensione anche ai cittadini udinesi”.

(Presentata in data 20.09.2019)

OGGETTO 37/2019

Mozione dei Consiglieri Pirone, Venanzi, Patti e successiva adesione avente ad oggetto “Antenna

Laipacco”. (Presentata in data 18.10.2019)

OGGETTO 39/2019

Mozione del Consigliere Capozzi avente ad oggetto “Individuazione di un locale di proprietà comunale per la creazione in città di un luogo di sosta idoneo a consentire alle madri l’allattamento

al seno e il cambio pannolini dei propri bambini”. (Presentata in data 28.10.2019)

OGGETTO 40/2019

Mozione del Consigliere Ioan e successive adesioni avente ad oggetto “Richiesta di promuovere ed effettuare attività di piantumazione degli alberi in territorio comunale”. (Presentata in data

31.10.2019)

OGGETTO 41/2019

Mozione del Consigliere Valentini e successive adesioni sulle rogge cittadine. (Presentata in data

04.11.2019)

OGGETTO 42/2019

Mozione dei Consiglieri Liano e Pirone volta a intraprendere ogni iniziativa utile, da parte dell’Amministrazione comunale, all’intitolazione del Campetto di calcio di Via Valente alla memoria del Consigliere di quartiere n. 3 “Udine Est – Di Giusto” Jacopo Capace. (Presentata in

data 12.11.2019)

OGGETTO 44/2019

Mozione dei Consiglieri Capozzi e Liano avente ad oggetto “Emergenza dovuta alla carenza di

psicologi nel Distretto di Udine, area materno – infantile.” (Presentata in data 18.11.2019)

OGGETTO 45/2019

Mozione dei Consiglieri Pittioni e Vidoni avente ad oggetto “Riduzione del carico fiscale delle imposte e tasse locali nei confronti delle attività commerciali frontiste di via Aquileia “. (Presentata

in data 26.11.2019)

OGGETTO 1/2020

Mozione del Consigliere Bertossi per valorizzare la fontanella dedicata a Padre David Maria

Turoldo in Largo delle Grazie. (Presentata in data 16.12.2019)

OGGETTO 2/2020

Mozione dei Consiglieri Della Negra e Zanolla in ordine alla raccolta differenziata spinta da attuarsi

nel centro storico con collocazione di raccoglitori differenziati (Presentata in data 18.12.2019)

OGGETTO 3/2020

Mozione dei Consigliere Paviotti e altri avente ad oggetto: Valorizzazione e potenziamento del

progetto “Archivio italiano dei giochi” (Presentata in data 15.12.2019)

OGGETTO 4/2020

Mozione del Consigliere Valentini avente ad oggetto “Progetto di riqualificazione del Parco Urbano

del Torre – Comune di Udine” (Presentata in data 09.01.2020)

OGGETTO 5/2020

Mozione del Consigliere Pirone avente ad oggetto “Interventi sulla viabilità della zona

dell’Ospedale Civile”. (Presentata in data 10.01.2020)

OGGETTO 6/2020

Mozione del Consigliere Vidoni e successiva adesione avente ad oggetto “Interventi di prevenzione

e contrasto alla Droga e alle Dipendenze e test antidroga”. (Presentata in data 28.01.2020)

OGGETTO 9/2020

Mozione del Consigliere Marsico relativa alla valutazione, da parte dell’Amministrazione comunale, di un intervento di recupero del manufatto sito all’incrocio tra le vie Alessandria, Del

Maglio e viale Vat, già sede di un opificio. (Presentata in data 12.2.2020)

OGGETTO 10/2020

Mozione del Consigliere Venanzi e successive adesioni avente ad oggetto “Azioni urgenti da intraprendere nei confronti dei soggetti e delle categorie economiche”. (Presentata in data

04.03.2020)

OGGETTO 11/2020

Mozione del Consigliere Valentini avente ad oggetto il potenziamento del parco ex vivaio Giorgini

di via Colugna e del parco Anna Frank su via Freschi. (Presentata in data 09.03.2020)

OGGETTO 12/2020

Mozione del Consigliere Venanzi e successive adesioni avente ad oggetto “Riqualificazione tratta

ferroviaria”. (Presentata in data 10.03.2020)

OGGETTO 13/2020

Mozione del Consigliere Pirone e successive adesioni avente ad oggetto “Emergenza COVID-2019”

(Presentata in data 25.03.2020)

OGGETTO 14/2020

Mozione dei Consiglieri Patti e Rizza avente ad oggetto “Il camper dell’ascolto a tutela dei cittadini

e delle famiglie” (Presentata in data 09.04.2020)

OGGETTO 15/2020

Mozione di sentimento dei Consiglieri Pizzocaro e Bortolin a favore delle associazioni e società

sportive udinesi. (Presentata in data 23.04.2020)

OGGETTO 16/2020

Mozione del Consigliere Valentini e successive adesioni volta alla ricerca di soluzioni per il traffico veicolare nel quartiere Via Colugna / Via del Cotonificio nonché a valutare la realizzazione di una

nuova bretella tra Via del Cotonificio e Via Pasolini. (Presentata in data 24.04.2020)

OGGETTO 17/2020

Mozione dei Consiglieri Bertossi e Marsico avente ad oggetto “Mozione per sostituire Friuli Doc

con sei mesi di spazi allestiti per salvare l’economia cittadina”. (Presentata in data 25.04.2020)

OGGETTO 18/2020

Mozione dei Consiglieri Patti e Rizza avente ad oggetto “Proposte guida per organizzare i centri

estivi”. (Presentata in data 28.4.2020)

OGGETTO 19/2020

Mozione del Consigliere Capozzi avente ad oggetto “Creazione di un albo comunale di

“Babysitter”. (Presentata in data 29.04.2020)

OGGETTO 20/2020

Mozione del Consigliere Liano avente ad oggetto “Richiesta formale al Sindaco Pietro Fontanini di firmare un’ordinanza che vieti su tutto il territorio comunale la sperimentazione e l’installazione della tecnologia di ultima generazione (5G) per le reti mobili, in attesa di dati che ne accertino il

rispetto del principio di precauzione in materia di salute pubblica.” (Presentata in data 07.05.2020)

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE A RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO 13/2018

Interrogazione del Consigliere Pirone sull’esercizio del proprio ruolo da parte degli Assessori in

carica. (Presentata in data 13.08.2018)

OGGETTO 14/2019

Interrogazione del Consigliere Giacomello avente ad oggetto “Parcheggio fronte Scuola Alberti”.

(Presentata in data 12.02.2019)

OGGETTO 22/2019

Interrogazione del Consigliere Pirone sulla posizione dell’Amministrazione nei confronti del servizio offerto dalla Fondazione Casa dell’Immacolata per l’accoglienza di adulti alcolisti in

trattamento. (Presentata in data 28.02.2019)

OGGETTO 32/2019

OGGETTO 32/2019

Interpellanza del Consigliere Del Torre in ordine a presunti appellativi rivolti dalla stessa al

Sindaco. (Presentata in data 11.04.2019)

OGGETTO 33/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sulle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco a Telefriuli.

(Presentata in data 15.04.2019)

OGGETTO 36/2019

Interrogazione dei Consiglieri Venanzi e Martines avente ad oggetto “Udine Mercati”. (Presentata

in data 09.05.2019)

OGGETTO 39/2019

Interrogazione del Consigliere Pirone avente ad oggetto “Partecipazione del comune di Udine nella

‘Fondazione Casa dell’Immacolata don Emilio de Roja’”. (Presentata in data 16.05.2019)

OGGETTO 40/2019

Interpellanza dei Consiglieri Del Torre, Paviotti e Rosso avente ad oggetto “Stato di attuazione di

alcuni punti delle dichiarazioni programmatiche del Sindaco”. (Presentata in data 20.05.2019)

OGGETTO 41/2019

Interrogazione del Consigliere Pirone avente ad oggetto “Richiesta di variante aree antistanti chiesa

di Santa Maria della Misericordia”. (Presentata in data 21.05.2019)

OGGETTO 42/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi per sollecitare la nomina della Consigliera di Parità

dell’Area Vasta di Udine. (Presentata in data 23.05.2019

OGGETTO 44/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sul programma ufficiale di manifestazioni dal 15 al 30

giugno in occasione degli Europei Under 21. (Presentata in data 10.06.2019)

OGGETTO 45/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sui provvedimenti a tutela dei residenti in occasione della

chiusura per eventi via Poscolle. (Presentata in data 10.06.2019)

OGGETTO 52/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sull’intesa tra Udinese e Comune per l’impiego di nuovi

spazi dello stadio. (Presentata in data 16.07.2019)

OGGETTO 54/2019

Interpellanza del Consigliere Liano avente al oggetto “Approvazione convenzione tra Comune di Udine e Udinese Calcio S.p.A. relativa alle attività interne allo Stadio Friuli come da conferenza

stampa del 15.07.2019”. (Presentata in data 19.07.2019)

OGGETTO 55/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sulle caratteristiche di società in house della Net e sulle

modalità di attuazione del porta a porta. (Presentata in data 08.08.2019)

OGGETTO 57/2019

Interpellanza del Consigliere Liano avente ad oggetto “Clausola sociale relativa ai dipendenti Net addetti alla raccolta dei rifiuti porta a porta presente nel Capitolato speciale d’appalto per la gestione

del servizio stesso” (Presentata in data 28.08.2019)

OGGETTO 58/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sulla rinuncia al privilegio del parcheggio gratuito nella

sede della ex Provincia da parte del Sindaco e dei suoi congiunti. (Presentata in data 17.09.2019)

OGGETTO 59/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi relativa alle prime risposte all’interrogazione sulla rinuncia al privilegio del parcheggio gratuito da parte del Sindaco e dei suoi congiunti. (Presentata in data

18.09.2019)

OGGETTO 61/2019

Interrogazione del Consigliere Pirone avente ad oggetto “Interventi presso le scuole superiori della

città di Udine”. (Presentata in data 19.09.2019)

OGGETTO 64/2019

Interrogazione del Consigliere Capozzi avente ad oggetto “Creazione di un parcheggio segnalato

per disabili”. (Presentata in data 08.10.2019)

OGGETTO 66/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sui disservizi nello svuotamento delle campane del vetro e

dei cassonetti della carta. (Presentata in data 10.10.2019)

OGGETTO 68/2019

Interrogazione del Consigliere Liano avente ad oggetto “Predisposizione e adozione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsto dalla Legge Finanziaria 1986”.

(Presentata in data 20.10.2019)

OGGETTO 69/2019

Interrogazione del Consigliere Giacomello avente ad oggetto “Lavori a ‘Casa Cavazzini'”.

(Presentata in data 21.10.2019)

OGGETTO 70/2019

Interrogazione del Consigliere Giacomello avente ad oggetto “Collocazione giostre in piazza Primo

Maggio”. (Presentata in data 21.10.2019)

OGGETTO 72/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sui cassonetti condominiali e le nuove modalità del servizio

casa per casa (già porta a porta). (Presentata in data 21.10.2019)

OGGETTO 74/2019

Interpellanza del Consigliere Del Torre e successiva adesione avente ad oggetto “Obiettivi strategici del Comune di Udine, condivisi con la Regione, in vista della prossima Legge di Bilancio”.

(Presentata in data 04.11.2019)

OGGETTO 75/2019

Interrogazione del Consigliere Capozzi avente ad oggetto “Uso di materiale riciclabile nei

distributori comunali e nei vari eventi cittadini”. (Presentata in data 7.11.2019)

OGGETTO 76/2019

Interpellanza dei Consiglieri Del Torre e Venanzi avente ad oggetto “Finanziamenti del Comune di

Udine alla manifestazione ‘Ein Prosit'”. (Presentata in data 7.11.2019)

OGGETTO 79/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi su due incontri formativi sulle nuove modalità del servizio

casa per casa (già porta a porta) del 3 e 4 dicembre 2019 (Presentata in data 6.12.2019)

OGGETTO 1/2020

Interrogazione del Consigliere Bertossi sul progetto della Lega di raggiungere a Udine in trent’anni i

150.000 abitanti. (Presentata in data 14.01.2020)

OGGETTO 6/2020

Interrogazione del Consigliere Bertossi sulla pulizia e disinfezione dei bidoncini utilizzati per la

raccolta porta a porta (Presentata in data 09.04.2020)

OGGETTO 7/2020

Interrogazione del Consigliere Bertossi sull’esclusione dei piccoli negozi dai buoni spesa e sui costi

della ditta Edenred. (Presentata in data 10.04.2020)

OGGETTO 8/2020

Interrogazione dei Consiglieri Rosso e Venanzi avente ad oggetto “Contributi in occasione delle

festività natalizie 2019/2020.” (Presentata in data 08.05.2020)

OGGETTO 9/2020

Interrogazione del Consigliere Bertossi sull’utilizzo e l’igienizzazione “dei bidoni del vecchio

sistema ancora presenti sulle strade di alcuni quartieri”. (Presentata in data 09.05.2020)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO 6/2018

Interrogazione del Consigliere Bertossi sulla riapertura del sottopasso pedonale in via Cernaia.

(Presentata in data 14.09.2018)

OGGETTO 15/2018

Interrogazione del Consigliere Liano relativa ai danni alla nuova pavimentazione derivante da un uso improprio e senza protezione nel corso della Sagra di via Cussignacco 2018. (Presentata in data

15.10.2018)

OGGETTO 18/2018

Interrogazione del Consigliere Bertossi sul rispetto del Codice di Comportamento del Comune di

Udine (art. 54 comma 5 D.Lgs n. 165/2001). (Presentata in data 14.11.2018)

OGGETTO 3/2019

Interrogazione del Consigliere Pirone in ordine alla deroga degli articoli 6 e 7 dello Statuto dell’UTI Friuli Centrale disposta con deliberazione n. 7 del 12.10.2018 dell’Assemblea dell’UTI. (Presentata in data 11.01.2019)

OGGETTO 8/2019

OGGETTO 8/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sulla mancata ammissione del Question Time dei Consiglieri Sara Rosso e altri sulla vera identità de ‘Il Perbenista FVG’. (Presentata in data

26.02.2019)

OGGETTO 9/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi inerente le mail inviate nella giornata dell’8 marzo 2019

dall’addetto stampa del Sindaco. (Presentata in data 09.03.2019)

OGGETTO 10/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sui lavori effettuati sulle sponde della roggia in via

Teobaldo Ciconi. (Presentata in data 13.04.2019)

OGGETTO 14/2019

Interrogazione del Consigliere Mazza e altri in ordine al rispetto delle condizioni di mantenimento

dei fondi Pisus erogati alla ditta Craftabile Srl. (Presentata in data 23.05.2019)

OGGETTO 15/2019

Interrogazione dei Consiglieri Rosso, Bertossi, Liano, Liguori, Rizza, Paviotti, Meloni, Del Torre, Martines e Pirone in ordine ai numeri relativi alle persone richiedenti asilo o titolari di protezione

internazionale ospitati nel Comune di Udine. (Presentata in data 31.05.2019)

OGGETTO 19/2019

Interrogazione del Consigliere Liano relativa agli abbattimenti previsti e a quelli già avvenuti di alcuni platani in Viale Palmanova, in corrispondenza dell’ex stabilimento Coca Cola. (Presentata in

data 12.09.2019)

OGGETTO 21/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sul mancato rispetto del limite di sosta nei parcheggi in

viale San Daniele. (Presentata in data 23.09.2019)

OGGETTO 22/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sul mancato rispetto dell’art. 30 del Regolamento del

Consiglio Comunale. (Presentata in data 20.09.2019)

OGGETTO 23/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sullo stato di incuria di viale Ungheria all’angolo con vicolo

Stabernao. (Presentata in data 20.09.2019)

OGGETTO 27/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sull’installazione del Telepass nei parcheggi in struttura

della città. (Presentata in data 09.10.2019)

OGGETTO 28/2019

Interrogazione del Consigliere Liano avente ad oggetto “Recenti notizie apparse su alcune testate locali relative alle modifiche della raccolta rifiuti di prossima adozione a Udine ‘casa per casa’” .

(Presentata in data 26.10.2019)

OGGETTO 30/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sulle accuse del Sindaco ad alcuni amministratori di

condominio. (Presentata in data 22.11.2019)

OGGETTO 31/2019

Interrogazione del Consigliere Bertossi sulle campagne di informazione e comunicazione della Net.

(Presentata in data 1.12.2019)

OGGETTO 32/2019

Interrogazione del Consigliere Liano avente ad oggetto “Isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti a

Udine” (Presentata in data 03.12.2019)

OGGETTO 1/2020

Interrogazione del Consigliere Liano avente ad oggetto “DETERMINA 4470 4750 – Servizio Mobilità Energia e Ambiente oggetto – Contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene urbana. Integrazione impegno di spesa a favore NET S.p.A. per manifestazioni e attività nel corso

del 2019 (Capodanno)”. (Presentata in data 02.01.2020)

OGGETTO 2/2020

Interrogazione del Consigliere Bertossi su interventi urgenti da effettuare all’interno della Scuola

Dante Alighieri. (Presentata in data 10.01.2020)

OGGETTO 3/2020

Interrogazione del Consigliere Pirone e altri avente ad oggetto “Inizio iter autorizzativo nuovo tempio crematorio a Paderno”. (Presentata in data 20.01.2020 – risposto con nota dell’Assessore

Michelini del 17.02.2020)

OGGETTO 4/2020

Interrogazione del Consigliere Liano avente ad oggetto “Convenzione buoni spesa/acquisto negozi”.

(Presentata in data 07.04.2020)

OGGETTO 5/2020

Interrogazione del Consigliere Liano avente ad oggetto “Previsioni di abbattimento 26 alberi in

prossimità del Castello di Udine” (Presentata in data 12.04.2020)

OGGETTO 6/2020

Interrogazione del Consigliere Liano avente ad oggetto “Proposta di inserimento all’interno del territorio comunale di punti di distribuzione e di raccolta presidi per il contenimento del virus Covid

19 all’interno del csd. ‘Fase 2′”. (Presentata in data 29.04.2020)

Claudia Gallanda