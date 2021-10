Sinistra Italiana Fvg: soddisfazione per il risultato delle liste appoggiate alle elezioni amministrative

Sinistra Italiana Friuli Venezia Giulia esprime grande soddisfazione per il risultato delle liste appoggiate alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre: Il Bene Comune a Pordenone, Adesso Trieste e Sinistra per San Vito. “Purtroppo al lusinghiero risultato delle liste espressione del miglior civismo di sinistra ed ecologista non è corrisposto un buon risultato dei candidati sindaci di queste formazioni politiche. Al rammarico di questo risultato e alla preoccupazione per il vertiginoso risultato dell’affluenza opponiamo l’ottimismo della volontà rappresentato dai risultati da Il Bene Comune a Pordenone, Adesso Trieste e Sinistra per San Vito. Si sono poste delle fondamenta solide per il futuro di queste città e si sono eletti ottimi consiglieri, a cui auguriamo buon lavoro” dichiara il segretario regionale di SI Sebastiano Badin. La segreteria regionale del partito guidato a Roma da Nicola Fratoianni prende posizione per il ballottaggio: a Trieste la priorità è impedire l’ennesimo mandato a Dipiazza, l’assemblea di Adesso Trieste si è espressa chiaramente. La pregiudiziale antirazzista, antifascista e antisessista è fondamentale e per questo l’indicazione è di votare Russo al secondo turno. Adesso Trieste opera questa scelta con grande generosità: rinunciando a apparentamenti e assessorati e rischiando di perdere un eletto in consiglio comunale.

A San Vito al Tagliamento Sinistra Italiana condivide la scelta del suo candidato nella lista Sinistra per San Vito Gianni Cavallini: non si può essere indifferenti alla presenza di Fratelli d’Italia nella coalizione di Delle Fratte. Un partito che non ha mai fatto i conti col fascismo ma anzi lo rivendica con consiglieri e candidati che ammiccano e fanno parte di quel mondo. Per questo SI invita a votare Alberto Bernava al secondo turno, andando oltre alle differenze politiche.