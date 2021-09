Con una nota a firma Sebastiano Badin, segretario regionale e Michele Ciol, SI Pordenone, Sinistra Italiana si schiera nelle elezioni sanvitesi a favore della candidata sindaca Susi Centis, sicuri, si legge nel comunicato, che una buona affermazione di Sinistra Per San Vito sia garanzia di politiche sociali e ambientali all’avanguardia. Il centrosinistra sanvitese può contare su una lista che rappresenta varie anime della Sinistra e in cui ci riconosciamo nella candidatura di Gianni Cavallini: un compagno che non si è mai risparmiato nel suo impegno professionale come medico, nel suo impegno politico nei movimenti e nell’impegno sociale nell’associazionismo. Gianni si è sempre battuto per un mondo più giusto e più verde, senza mai scindere giustizia sociale e giustizia ambientale. Siamo sicuri che porterà avanti il suo impegno anche in consiglio comunale e nelle sfide che attendono la città nei prossimi 5 anni. Indispensabile è una corretta transizione ecologica del sistema industriale verso produzioni sostenibili, lavoro di qualità in un ambiente rigenerato con la completa tutela della salute pubblica, promuovendo decisioni partecipate e consapevolezza della cittadinanza. Per questo motivo Sinistra Italiana appoggia la sua candidatura nella lista Sinistra per San Vito.