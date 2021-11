Sipario a Cervignano per il Ciclo di incontri intorno a Dante “Riflessioni d’amore e conoscenza”

Si avvia a conclusione a Cervignano il Ciclo di incontri intorno a Dante “Riflessioni d’amore e conoscenza”, curato da Dianella Pez. È parte integrante degli Incontri collaterali della Rassegna di arte contemporanea 2021 Take care of yourself, un progetto dell’ARCI di Cervignano, alla cui realizzazione hanno contribuito il Comune di Cervignano, la Biblioteca e la Casa della Musica.

Le ultime due riflessioni dantesche avranno come protagonisti Angelo Floramo presentato da Vieri Peroncini mercoledì 3 novembre in un incontro intitolato “Quali colombe dal disio chiamate: paesaggi sonori del canto di Francesca”, e Gaspare Polizzi con Giuseppe Mussardo che, venerdì 19 novembre, presenteranno “Tra cielo e terra. In viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo”.

Angelo Floramo, scrittore, medioevalista, insegnante di Italiano e Storia nonché collaboratore instancabile di una miriade di iniziative culturali, non smette mai di stupirci per la profondità e la forza del suo vastissimo repertorio di conoscenze, e per l’amore verso un’epoca ed i suoi protagonisti che le sue parole sono sempre in grado di comunicare. Suoni, rumori, silenzi rimbalzano nel canto V dell’Inferno dantesco per farci vivere e sentire l’intensità del rapporto tra Paolo e Francesca, il loro dolore, il peso della loro condanna. Floramo ci parlerà di queste sensazioni uditive, in un dialogo arricchito dalla presenza di Vieri Peroncini.

I protagonisti poi del settimo ed ultimo incontro saranno Dante Alighieri e Marco Polo, viaggiatori in mondi diversi ugualmente affascinanti, uomini curiosi, intraprendenti, appassionati. Daranno vita alle loro storie Gaspare Polizzi, docente di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università di Pisa e storico della scienza, e Giuseppe Mussardo, professore ordinario di Fisica Teorica alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste. Sono gli autori di un libro intitolato appunto “Tra cielo e terra. In viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo”, edito da Dedalo quest’anno.

A introduzione di quest’ultimo incontro, cui avrebbe dovuto partecipare anche Pietro Greco, giornalista, uomo di scienza e splendido comunicatore scientifico scomparso il 18 dicembre 2021, ci sarà un suo ricordo ed omaggio a cura della storica Fernanda Marchiol, che ha conseguito il master in Comunicazione scientifica istituito e diretto da Pietro Greco alla SISSA.

Gli eventi avranno luogo nei giorni indicati alle ore 18:30 alla Casa della Musica di Cervignano.