Siria, le “altre” notizie: I casi della vita

Così capita a volte, che uno ad un certo punto comincia a domandarsi il perche’ di certe stranezze, di cose che paiono capitare per puro caso e senza una loro logica apparente. Da queste parti certi fenomeni sono abbastanza frequenti, tanto da far pensare che poi il caso, le coincidenze, non siano troppo strani.

Già qualche tempo fa, quando le truppe speciali Usa sono intervenute all’interno della sacca di Idlib per neutralizzare, come dicono in gergo loro, il grande capo della cricca più pericolosa in circolazione negli ultimi anni; il famoso Al Baghdadi, autoproclamatosi califfo (manco fosse il compianto Franco Califano, “er califfo”).

Il fatto che quel bandito da strapazzo fosse presente in quella zona, di per se’ poteva apparire insolito, quella e’ zona di Al Qaeda ormai consolidata e a quanto pare da un po’ tra i due gruppi (che pero’ ricordiamo hanno avuto una genesi comune) non corra buon sangue. Questi terroristi non combattono e uccidono solo per la gloria del loro dio o per la mala interpretazione dei loro scritti sacri, ma anche e ben volentieri perchè la guerra porta parecchi benefici a chi la sa fare e gestire. Per dire, tra i membri di alto livello dell’Isis, si faceva la bella vita e loro, mogli e figli non si facevano certo mancare nulla. Certe regole valgono come al solito per gli altri, per il popolino che paga le conseguenze delle loro prediche e sadiche decisioni.

Ma il problema, anzi, il fatto, e’ altro e sta a dimostrare che questi gruppi di fanatici non agiscono in totale libertà, ma sono controllati e diretti da poteri ancora più forti e alti del loro. Non e’ da poco che i difensori della libertà e della democrazia agiscono indisturbatamente in più fronti di una guerra che pare essere combattuta in scenari che tra loro appaiono distinti e disuniti.

Pare che quanto succede ad ovest dell’Eufrate abbia poco a che vedere con ciò che invece capita ad est. certo, gli attori sono spesso gli stessi, ma che si confrontano su interessi diversi. Poi, si scopre che di tanto in tanto l’aviazione Usa decide di intervenire bombardando le linee dei “ribelli” che si oppongono all’esercito siriano appunto nella sacca di idlib, naturalmente non facendo magari mancare lo stesso trattamento a chi quei ribelli combatte.

Insomma, se si tiene conto che tra gli oppositori di Assad c’e’ un po’ di tutto, non c’e’ neppure di che farsi meraviglia se qualcuno dall’alto (in tutti i sensi, anche perchè dal cielo spesso piovono le bombe) decide a chi affidare onori ed oneri della battaglia contro il governo. E dunque succede che i bombardieri Usa arrivano anche in zone in cui uno non si aspetterebbe di trovarli, tipo appunto nell’area di Idlib a sistemare per le feste (forse nella prospettiva dell’imminente natale) i gruppi di “ribelli” che non rientrano nei ranghi e nei loro progetti. Infatti anche recentemente alcune fazioni che si opponevano allo strapotere locale di HTS (Al Qaueda in Siria) sono stati oggetti di attenzione dell’aviazione Usa ed eliminate. Almeno nei loro livelli più alti, i loro comandanti.

Cosi’ come successo più volte nel recente e remoto passato. In parole povere, se ai più parrebbe che i gruppi combattenti dell’opposizione al governo di Damasco si muovano in discreta autonomia, appare piuttosto chiaro che cosi’ non e’. E continuano a chiamarla guerra civile! E soprattutto c’e’ ancora chi e’ convinto che quella guerra si combatta per ragioni umanitarie e non per stabilire chi quel territorio e le risorse (anche quelle geo-strategiche lo sono) presenti nell’area e magari nel sottosuolo deve gestirle.

Dai fatti di cui sopra, parrebbe abbastanza chiaro che per gli Usa i migliori alleati sul campo e naturalmente quelli più attrezzati a combattere Damasco, e le milizie iraniane (quelle che rappresentano il maggiore problema per gli occidentali, gli emirati e Israele) e indirettamente i russi sia Al Qaeda. Per la Turchia che ha invaso parte del Nord Est della Siria e lasciato sul campo a combattere e controllare i suoi alleati, sono l’esercito libero siriano e l’esercito nazionale di liberazione, non troppo diversi da Al Qaeda, ma con i quali hanno sono in lotta causa la gestione degli interessi economici derivati dal controllo del territorio e al suo sfruttamento (c’e’ sempre da spartire una sorta di bottino di guerra…).

Naturalmente chi fa le spese di tutto questo sporco gioco, e’ la gente; soprattutto coloro che hanno di meno, sia ad Idlib che nel nord est della Siria. I vecchi campi profughi che nel periodo scorso, precedente all’invasione turca, erano stati svuotati si sono di nuovo riempiti per ospitare coloro che sono dovuti scappare dalle rinnovate violenze. In particolare dalle zone rurali che sono quelle maggiormente colpite dalle artiglierie e dai bombardamenti di turchi e alleati. La situazione in cui questa gente e’ costretta a vivere e’ tremenda; I campi non sono piu’ attrezzati e le infrastrutture sebbene essenziali che prima concedevano alle persone un minimo di dignità, ora sono state smantellate e la presenza delle ong internazionali che organizzavano quelle attività non è più garantita a causa dell’insicurezza. Persino le poche latrine che servivano a soddisfare le esigenze basilari, sono collassate e la conseguente situazione igienica si può (forse) immaginare. Va a raccontare a quei poveracci che siamo sotto natale e che ‘ tutto più bello. Magari e’ solo questione di punti di vista, ma io non ci proverei.

Insomma, la famosa lotta al terrorismo pare essere realizzata attraverso metodi perlomeno bizzarri e con risultati che se solo qualcuno provasse a raccontare in modo onesto farebbero accapponare la pelle. Ma forse e’ solo perchè a natale ci si immagina che ci sia il freddo e la neve, chissà.

