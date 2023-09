Sit-in per raccolta firme passaggi a livello a Udine

Come già nelle scorse 2 settimane, anche questo venerdì e sabato saremo, come Europa Verde Udine e Comitato per la Dismissione dei Passaggi a Livello, a raccogliere firme per chiedere al Ministro Salvini un incontro pubblico da svolgersi a Udine per affrontare il tema della dismissione dei passaggi a livello. Dopo le promesse fatte in campagna elettorale ora chiediamo e pretendiamo dal Ministro che si passi ai fatti. Questo fine settimana sarà l’ultimo ,per ora. Chiediamo che Salvini venga ad Udine a dialogare con noi e con i cittadini. Lo aspettiamo. Se così non fosse non escludiamo di andare noi a Roma a chiedere conto delle promesse. Il Sit -In si terrà vicino alla Pizzeria Bella Napoli in Via Cividale, nei pressi del passaggio a livello venerdì dalle 17.00 alle 21 e sabato dalle 9.00 alle 13.00