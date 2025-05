Siti potenzialmente contaminati: ISPRA lancia Rocks, il primo software sulle priorità di intervento

ROCKS è il primo software italiano che aiuta a identificare quali siti potenzialmente contaminati censiti nei Piani Regionali di Bonifica necessitano di interventi più urgenti, assegnando a ciascun sito un punteggio di rischio (Indice di Rischio Relativo). È stato sviluppato da Ispra e giovedì 29 maggio sarà presentato nel corso di un convegno a Roma presso la sede dell’Istituto. Insieme al software, disponibile un “Manuale operativo dei criteri nazionali di priorità di intervento per i siti potenzialmente contaminati” che descrive il modello di screening nazionale risk-based, in conformità con quanto richiesto dall’articolo 199, comma 6, lettera a) del d.lgs. 152/06.

Con questo strumento, frutto di un lungo percorso di confronto, sperimentazione e condivisione nell’ambito del Tavolo tecnico nazionale con le Amministrazioni interessate (Regioni, Provincia autonoma, ARPA, APPA, Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025), Ispra fornisce un supporto operativo alla pianificazione degli interventi di risanamento delle aree potenzialmente contaminate gestite dalla pubblica amministrazione, soprattutto per i siti per i quali il responsabile dell’inquinamento non è identificabile o non può provvedere all’avvio dei procedimenti di bonifica.