Situazione della diabetologia all’ospedale di Udine. Interrogazione dei “Cittadini” all’assessore Riccardi

Il 4 settembre scorso come FriuliSera avevamo denunciato rilanciando l'appello accorato delle Associazioni Diabetici del Fvg, la grave situazione determinatasi dopo il lockdown nell'ospedale di Udine relativamente all'assistenza e cura dei diabetici. Oggi la Consigliera regionale dei Cittadini Simona Liguori ha presentato un’interrogazione a risposta scritta all’Assessore alla Salute Riccardo Riccardi per sapere quale futuro attenda la Struttura Operativa di Diabetologia dell’Ospedale di Udine.

"La prolungata sospensione dell'attività ambulatoriale pubblica e privata convenzionata dovuta all’emergenza COVID-19 ha generato infatti delle criticità nella gestione dell’attuale fase di graduale ripresa delle attività ambulatoriali iniziata nella seconda metà di maggio, non solo per i nuovi standard organizzativi richiesti, ma anche per il recupero di tutti gli esami che non si sono potuti svolgere. «Il Coordinamento Regionale delle Associazioni Diabetici del FVG ha rappresentato a mezzo stampa - spiega Liguori - la situazione della Diabetologia dell’Ospedale di Udine evidenziando che la contemporanea riorganizzazione dell’attività ambulatoriale e la carenza di due (ridotta ad uno solo dal mese di luglio) dei quattro medici abitualmente presenti in organico sembrerebbe rendere irrecuperabili numerose prestazioni fin ora non eseguite e potrebbe portare all’annullamento di molte visite già programmate. E’ fondamentale che siano ripristinati gli elevati standard qualitativi a favore dell’utenza, ecco perché ho interrogato l’Assessore per conoscere quali strategie in merito intenda attuare».

Liguori ha inoltre ricordato che non è ancora stata portata all’attenzione della III Commissione Sanità la relazione che annualmente, entro il mese di febbraio, deve documentare lo stato di attuazione della LR 7/2009 illustrando i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie.

«Il diabete - ha concluso la Consigliera dei Cittadini - è una malattia cronica che necessita in modo particolare della continuità di cura al fine di evitare gravi complicanze a lungo e a breve termine. La struttura di Udine ha un bacino d’utenza tra i più ampi in Regione. E’ polo di riferimento per l’Azienda Friuli Centrale per il diabete tipo 1 e per l’uso delle tecnologie applicate al diabete»".