Situazione e prospettive del Trasporto Pubblico Locale all’avvio dell’anno scolastico, Liguori presenta un’interrogazione

La consigliera regionale Simona Liguori ha presentato un’interrogazione alla Giunta per fare chiarezza sulla situazione del trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia, alla luce delle criticità emerse in particolare all’avvio dell’anno scolastico.

«In diverse realtà, come a Campoformido, studenti e famiglie segnalano autobus troppo affollati e corse insufficienti. È evidente che la carenza di autisti pesa molto sull’organizzazione del servizio: si parla di un sottorganico che, a seconda delle fonti, varia da 20 a 70 unità», sottolinea la consigliera.

Nell’interrogazione si chiede anche alla Giunta di chiarire la destinazione dei 10 milioni di euro recentemente stanziati al Consorzio TPL-FVG: «È giusto che i cittadini e i dipendenti sappiano come verranno usati questi fondi», spiega la consigliera.

Infine, l’interrogazione invita la Regione a valutare nuove assunzioni, incentivi contrattuali e l’apertura di un tavolo di confronto tra istituzioni, aziende e rappresentanti dei lavoratori.

«Il trasporto pubblico è un servizio essenziale: serve un impegno comune per renderlo affidabile ed efficiente, soprattutto per chi non ha alternative», conclude la consigliera Liguori.