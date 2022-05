Proprio non si dà pace, perché nonostante il ruolo nessuno lo considera. Ecco, dunque, l’occasione per fare parlare di sé. È molto ghiotta la possibilità: la grande politica internazionale e i tragici avvenimenti di questi ultimi due mesi. Certo che un comunicato stampa su questi temi sarebbe stato meritevole di attenzione, ha preso carta e penna (più probabile che l’abbia fatto qualche addetto stampa) e l’ha scritto finalmente: più Europa e meno Nato. Un atto “coraggioso” sicuramente per chi viene dalla destra paesana dei ben pensanti locali, vestiti alla moda dello slim. Gli effetti già si vedono, o meglio dire, si colgono nelle reazioni: non rappresenta Forza Italia, da una parte, cerca visibilità, dall’altra. Aspettiamo il prossimo comunicato, fiduciosi. Zihal