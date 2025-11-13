Soddisfazione per il voto positivo all’emendamento sugli alloggi del pellegrino

“Sono molto soddisfatta dell’accoglimento e dell’approvazione del mio emendamento riguardante gli ‘alloggi del pellegrino’, perché possono ospitare per un tempo limitato chi viaggia lungo i cammini, religiosi o laici, offrendo posti letto ad offerta libera e disponibili per tutti.” Così in una nota la Consigliera Regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della discussione sul DDL 61 <<Codice regionale del commercio e del turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia>>. “Seguendo l’esempio della Regione Umbria e su sollecitazione di alcune associazioni, la Regione Friuli Venezia Giulia ha così riconosciuto le accoglienze gratuite per i pellegrini dei cammini come tipologia di struttura ricettiva. Quanto è stato inserito nel quadro normativo regionale non avrà l’esigenza di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato. Il loro scopo – conclude Pellegrino – sarà quello di svolgere un’attività ricettiva a titolo meramente gratuito, considerando che le libere donazioni corrisposte dagli ospiti non faranno venire meno la gratuità della prestazione offerta.”