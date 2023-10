Solidarietà a chi pratica da sempre Solidarietà.

A difesa del lavoro volontario delle donne irrise dal maschilismo razzista dell’ estrema destra. È un atto vigliacco e intimidatorio quello che colpisce Luigina Perosa, Nicoletta De Bellis e Paola Marzinotto. Uno striscione di Casa Pound irridente al loro impegno volto a garantire quel minimo di dignità che spetta a un essere umano e che le tre donne hanno rivolto ai richiedenti asilo. Impegno che per Perosa e Marzinotto non è di oggi, che i richiedenti asilo vengono (si fa per dire) ospitati in un hangar in Comina a PN ma di anni in questa provincia. Attività di volontariato che cerca di sopperire a mancanza di risposte che dovrebbero essere istituzionali. A Luigina, Nicoletta e Paola tutta la solidarietà del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea Federazione di Pordenone.