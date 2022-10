Solidarietà da Sinistra Italiana alla consigliera di Pordenone de Il Bene Comune Lucia Cibin

Sinistra Italiana esprime solidarietà alla consigliera di Pordenone de Il Bene Comune Lucia Cibin che, come ogni persona di cultura e proveniente dal mondo dell’educazione, sa distinguere tra le espressioni più violente e terribili dello stalinismo e i benefici che il movimento comunista variamente inteso ha portato a milioni di persone nel mondo in termini di riscatto sociale, uscita dalla povertà, decolonizzazione e pace. Non possiamo chiedere a Parigi, Loperfido e Polesello una così ampia conoscenza della storia che gli permetta di sapere che il Partito Comunista in Italia ha contribuito alla stesura della Costituzione (che porta la firma di Terracini), alla lotta al nazifascismo, alla nascita della Repubblica, alle conquiste sociali per i lavoratori e alla lotta al terrorismo.

Parigi e Polesello sappiano, a cento anni dalla marcia su Roma, che la Storia ha condannato per sempre la loro ideologia e non saranno iniziative pretestuose a riabilitare nostalgie fasciste, nonostante l’elezione di Giorgia Meloni. Per questo oggi dire “bene comunista” non è un insulto ed è sempre meglio che avere la fiamma della tomba di Mussolini nel simbolo.

Sinistra Italiana è da sempre al fianco de Il Bene Comune e ringrazia Lucia Cibin per il lavoro svolto nel primo anno di Consiglio.

Sebastiano Badin, Segretario SI FVG

Michele Ciol, SI PN