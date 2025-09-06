Sondaggio di Termometro Politico: maggioranza degli italiani sostengono missione umanitaria della Sumud Flotilla

La traversata, appena cominciata, della Sumud Flotilla verso Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese è ben vista dagli italiani. Per il 43,6% la Flotilla “è una luce di speranza, l’unico esempio di opposizione al genocidio di fronte all’indifferenza o alla complicità dei governi”. Anche per un altro 14,7% c’è sostegno “finché continua ad essere una missione umanitaria, non politica né di appoggio ad Hamas”. Dall’altro lato, con percentuali simili, il 18,9% afferma di “No, si tratta di provocazioni da parte di fazioni radicali di sinistra che non contribuiscono a una soluzione pacifica della guerra”. E ancora, in modo leggermente più radicale, il 18,6% sostiene che quella della Flotilla “è l’ennesima iniziativa di propaganda anti-israeliana, che alimenta fake news e spesso anche l’antisemitismo”. Nel complesso, la maggioranza degli italiani sostiene la missione della Flotilla, ma c’è oltre il 37% del campione che la considera negativamente. Insomma ancora una volta il paese è diviso in due e di questo la politica tutta dovrebbe tenere conto.