“Sono uno di quelli che gli sparerebbe” … ai migranti. Il caso Calligaris in aula del Consiglio regionale e la Lega lo dipinge come un eroe (aggiornamenti)

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Piero Mauro Zanin, ha approvato ma solo a maggioranza con l'astensione dei consiglieri della Lega l'irrogazione della sanzione della censura (ai sensi dell'art. 63, comma 6 del regolamento interno) nei confronti del consigliere Antonio Calligaris a seguito delle affermazioni dello scorso 4 agosto in Aula ("Io ai migranti sparerei tranquillamente"), nel corso dell'irruzione di Casa Pound che aveva provocato l'interruzione dei lavori della VI Commissione. Tutto bene quindi? Ma neppure per sogno perchè dinnanzi ad un fatto così grave ci si sarebbero aspettata una unanimità la cui mancanza rischia di essere grave almeno come l'episodio del 4 agosto mentre appare ridicola l'entità della sanzione, solo due giornate di sospensione.

Come era ovvio dalle opposizioni, ma anche da qualche area della stessa maggioranza piovono le critiche.

Sul Caso Calligaris: in aula la “pezza” è peggio del buco chiosano i Consiglieri del gruppo "Cittadini" che parlano apertamente di "sconcerto per la difesa della Lega che ha esaltato il gesto anziché condannarlo».

I Consiglieri del Gruppo consiliare regionale dei Cittadini, si legge in una nota ufficiale, esprimono sconcerto per come si è conclusa la vicenda del Consigliere della Lega Calligaris che approdava oggi in Aula con il voto sulla sanzione per aver detto “sono uno di quelli che gli sparerebbe” riferendosi ai migranti lo scorso 4 agosto, in occasione dell’irruzione in Consiglio regionale di alcuni membri di Casapound.

«La Lega - hanno detto i Consiglieri dei Cittadini - ha mostrato ancora una volta la sua faccia: approfittando di un momento nel quale ci si sarebbe dovuti limitare a chiedere scusa per uno degli episodi più gravi della storia del nostro Consiglio regionale, ha dipinto come un “eroe” chi ha usato parole talmente indicibili e attaccato gli altri gruppi che al contrario avevano avuto un comportamento responsabile. Gravissima è l’astensione della Lega sul provvedimento disciplinare, votato da tutti gli altri gruppi. Tralasciando ogni commento sulla inaccettabile autodifesa di Calligaris, fanno specie le parole del capogruppo Bordin che ha approfittato dell’occasione per attaccare i consiglieri di opposizione i quali, al momento dell’irruzione di Casapound, erano usciti dall’Aula in modo equilibrato per evitare tensioni e non dare visibilità al gesto violento, lasciando intervenire chi di dovere come sempre bisognerebbe fare in momenti così delicati. La Lega ha così dimostrato di non voler comprendere la gravità delle parole del proprio Consigliere e voler continuare imperterrita a fomentare un clima di conflitto sociale per trarne vantaggio elettorale. Per come Calligaris e la Lega l’hanno gestita, la conclusione di questa vicenda è il classico esempio di “pezza peggiore del buco”»

Anche da Partito Democratico arrivano pesanti critiche alla Lega: "Questa maggioranza regionale esprime una deriva di estrema destra ogni giorno più preoccupante, nel silenzio o nell’inesistenza di quelli che in altri tempi si definivano moderati. Così stigmatizza il grave episodio il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli. La Lega, a partire dal suo presidente di Regione, non sa nemmeno vergognarsi e chiedere semplicemente scusa". Dopo che il Consiglio ha approvato a maggioranza (con l'astensione della Lega) una sanzione di censura nei confronti del consigliere leghista, Shaurli ha rilevato che "l’ufficio di Presidenza ha proposto due giornate di sospensione per il consigliere Calligaris, per noi la proposta era già insufficiente e sproporzionata per frasi così aberranti pronunciate da un consigliere regionale. Ma vertici impensabili si sono toccati con l’astensione della Lega sul provvedimento e ancor di più nel tentativo di difesa del consigliere Calligaris: un insieme di citazioni di Mao, patetiche scuse di tensione e nervosismo e su tutto l'incredibile accusa al Pd e alle opposizioni di essere stati più tiepidi di lui nel contrastare il gruppo di fascistelli". "Ricordiamo all’arrogante smemorato - incalza il segretario dem - che i primi e unici ad alzarsi all’arrivo dei fascisti siamo stati il sottoscritto, il consigliere Honsell e il presidente della commissione Sibau, e ricordiamo che abbiamo chiesto inutilmente di sospendere immediatamente la commissione e identificare gli intrusi. Invece Calligaris e compagnia - puntualizza Shaurli - hanno preferito interloquire e ascoltare le farneticazioni del gruppetto come se gli intrusi avessero diritto di partecipare a una commissione che parlava di politiche migratorie". "Tutte le minoranze sono uscite per non dare diritto di parola e ascolto a chi era entrato illegalmente e con la forza in una commissione consiliare, e - aggiunge Shaurli - ci aspettavamo che tutti facessero altrettanto invece il 'grande' senso delle Istituzioni e il coraggio del leghista Calligaris è stato mettersi a 10 metri da loro per confrontarsi con i camerati, spiegando, mentre stava lì ad ascoltarli, che non è quello il modo per farsi sentire ma che comunque li capisce e che lui tranquillamente tranquillamente ai migranti sparerebbe". "In Friuli Venezia Giulia nel 2020 siamo al paradosso che Casa Pound si dissocia dalle frasi estreme ed aberranti della Lega - conclude Shaurli - e la Lega a partire dal suo presidente non sa nemmeno vergognarsi e chiedere semplicemente scusa".

A stretto giro anche le altre forze d'opposizione si sono espresse, così Furio Honsell: "Oggi in Consiglio Regionale è avvenuto l'ennesimo tentativo da parte della Lega di giustificare e minimizzare le dichiarazioni violente contro gli immigrati pronunciata dal consigliere Calligaris in occasione dell'occupazione fascista del Consiglio Regionale da parte di attivisti di CasaPound del 4 agosto. Ha e hanno voluto dipingere Calligaris come difensore delle istituzioni. In quell'occasione invece non solamente l'assessore e il presidente rimasero silenziosi come se l'irruzione fosse un'audizione, ma non ci fu un'immediata condanna dell'irruzione. " Così dichiara Furio Honsell di Open Sinistra FVG. "Sono stato io il primo a balzare in piedi chiedendo che fossero allontanati ritenendo l'irruzione un gravissimo atto contro le istituzioni. Calligaris si mise a dialogare invece, altri ascoltarono. La vera sostanza è che la Lega e il Presidente Fedriga da anni costruiscono la loro popolarità suscitando risentimento e paure nei confronti dei migranti presso i nostri cittadini. Lo stesso Fedriga è andato a fare un comizio davanti alla Cavarzerani il giorno successivo all'irruzione per aizzare la popolazione contro i migranti, dove tra l’altro ha ritrovato lo stesso personaggio che ha fatto irruzione in Consiglio. Spero che i cittadini comprendano e aprano gli occhi sul fatto che la distanza politica e verbale tra l'estrema destra in Consiglio regionale e quella esterna alle istituzioni è molto piccola e anzi esiste una oggettiva contiguità nei toni."

Anche da Patto per l'autonomia parole durissime. Moretuzzo: «L’astensione della Lega

sulla sanzione a Calligaris è inaccettabile. Fedriga smascherato. Lega e CasaPound molto vicine»

«Il voto di astensione della Lega, si legge in un comunicato, equivale a un’assoluzione del consigliere Calligaris e della sua gravissima condotta in aula durante l’irruzione di CasaPound. È inaccettabile. Questa scelta smaschera definitivamente la posizione del Presidente Fedriga, che nel giorno della violazione dell’aula e in quelli immediatamente successivi non ha mai fatto un comunicato, né un post sulla sua pagina ufficiale, per condannare l’accaduto. È evidente che le posizioni della Lega e di CasaPound sui fenomeni migratori sono molto più vicine di quanto alcuni sostengono». È il commento del capogruppo del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, dopo che oggi (29 settembre, ndr) il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato a maggioranza – i consiglieri leghisti si sono astenuti – la sospensione per due giorni dai lavori d’aula del consigliere regionale della Lega Antonio Calligaris, dopo le vergognose dichiarazioni sugli spari ai migranti in occasione del blitz dei militanti di CasaPound, guidati dal segretario provinciale di Trieste, Francesco Clun.

In quell’occasione, il Patto per l’Autonomia aveva espresso parole di ferma condanna seguite, nei fatti, da un’interrogazione con la quale si chiedeva alla Giunta Fedriga quali provvedimenti intendesse assumere nei confronti di Clun, dopo aver scoperto che lo stesso era a libro paga della Regione e poi sospeso dal suo impiego, e da un’interpellanza sulla presenza di rappresentanti del partito neofascista, guidati ancora una volta da Clun, alla manifestazione della Lega davanti all’ex caserma Cavarzerani a Udine".

M5S FVG: “Sconcertante astensione Lega su sospensione Calligaris”

“Abbiamo votato sì alla richiesta di sospensione di due giorni del consigliere regionale Calligaris, pur consapevoli che la sanzione è piuttosto leggera, di fronte alla gravità della frase pronunciata”. Così il Gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle dopo il voto sulla vicenda dell'esponente leghista che, in occasione dell'irruzione di Casa Pound in aula, aveva affermato di essere tra uno di coloro che 'sparerebbe tranquillamente' ai migranti.

“Siamo stati i primi, quel giorno, a dissociarci dalle parole proferite in aula davanti a Casa Pound dal consigliere – continua la nota -. L'astensione gruppo della Lega ci lascia veramente esterefatti: davanti ad una frase del genere bisogna avere il coraggio di condannare il gesto, oltre a far capire ai cittadini che su questi temi il Consiglio è unito”.

“Non ci si può astenere davanti ad una deliberazione del genere – concludono i consiglieri M5S -. La Lega ha voluto fare quadrato attorno a un loro esponente, strizzando nel contempo l'occhio a una forza estremista, che si è resa protagonista di un gesto violento e irrispettoso delle istituzioni. E questo, forse, è ancora più sconcertante”.