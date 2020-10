Sopralluogo dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del Fvg al depuratore di San Daniele: situazione grave

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"A seguito di quanto emerso sulla stampa negli ultimi dieci giorni, alcuni componenti dell'Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G. si sono recati a verificare direttamente sul posto lo stato che, articoli e foto pubblicate nei giorni scorsi, pareva inquietante : in effetti ci siamo trovati dinanzi a montagne di materiale inerte franato ed ad evidenti profondi smottamenti della collina dove è ubicato il depuratore ed inoltre ad un pericoloso scalzamento di un manufatto in cemento armato ; all'interno dell'area erano in funzione mezzi pesanti che movimentavano quanto accumulatosi e franato.

Questo depuratore, sito in località Villanova aveva nel recente passato, manifestato forti perplessità sul suo funzionamento anche grazie a segnalazioni da molteplici cittadini comuni e pescatori riguardo a odori molesti allo scarico nel canale sottostante.

La situazione, a nostro avviso, è estremamente grave in quanto il depuratore è di recente costruzione (2018) , per una spesa approssimativa superiore ai tre milioni di euro , e quindi non si può pensare che i geologi i progettisti l'impresa esecutrice e gli enti preposti alle autorizzazioni ed approvazioni non avesse valutato la possibilità del verificarsi di fenomeni erosivi e franosi in un terreno ghiaioso e permeabile e delle criticità sviluppabili, era evidente ,anche ad un profano, la necessità di eseguire preliminari opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche a monte dell'impianto e di sfiori verso il Tagliamento oltre che di opere strutturali di sostegno .

Da quanto è dato sapere ,già in fase di costruzione , ed in almeno due momenti successivi, l'ente gestore Cafc ha provveduto ad opere di sistemazione per eventi franosi analoghi ed oggi siamo ancora qui a vedere una ripetizione costosa e certo non risolutiva .

Ci pare veramente insopportabile! e pensare che anche il percorso burocratico dell'appalto ha incontrato vari rallentamenti dovuti a ricorsi di Imprese in gara e ,stranamente, il progetto portato in realizzazione è stato redatto dal Cafc ed altrettanto modificato in corso d'opera accantonando un progetto generale redatto dallo Studio Altieri commissionato ed approvato dal Comune di San Daniele e costato oltre 50.000 euro....

L'associazione "Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli Venezia Giulia", interessa puntare i fari su tutta questa vicenda e fare chiarezza sulle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e sui costi che non possono essere scaricati sui cittadini .

Si confida quindi che gli Enti Preposti per i controlli verifichino la realtà dei fatti ed intervengano pesantemente per rivalersi per le evidenti mancanze che alla fine , per superficialità incapacità o altro.....,ricadono sulla collettività che paga le bollette .

E' inutile predicare economia verde e circolare quando poi non si riesce a gestire convenientemente processi semplici come un appalto di tal fatta rifugiandosi poi sull'imprevedibilità di fenomeni dovuti a cambiamenti climatici per giustificare le gravi carenze degli attori coinvolti, come in altri casi verificatosi nel territorio friulano".