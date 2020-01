Sostanze tossiche nell’aria. Moretuzzo:  Interrogazione del Patto per l’Autonomia sul cementificio Salonit, in Slovenia

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Cosa sta accadendo ad Anhovo, a una ventina di chilometri dal confine con la Slovenia? Il Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia interroga la Giunta regionale per sapere se le attività del cementificio Salonit, che ha sede ad Anhovo, sono oggetto di attenzione e di interlocuzione con le autorità slovene, nell’ottica di prevenzione di effetti negativi sull’ambiente e sulla popolazione regionale.

Lo stabilimento sloveno brucia 108 mila tonnellate di rifiuti all’anno, tra cui 15 mila di rifiuti pericolosi, con un’emissione di sostanze tossiche in aumento esponenziale, secondo i dati della Commissione europea e dell’Agenzia europea dell’ambiente: un’autentica bomba ecologica, hanno denunciato in più occasioni residenti ed ambientalisti, e di recente anche oltre 160 medici dell’Associazione medica della Slovenia firmatari di un appello diretto alle istituzioni slovene per chiedere più responsabilità nella gestione della questione, evidenziando il legame tra l’incenerimento dei rifiuti e l’aumento di tumori e disturbi nella popolazione locale.

«La salvaguardia della salute dei cittadini va tutelata sempre, anche per questioni ambientali che per loro ampiezza valicano i confini statali», osserva il capogruppo Massimo Moretuzzo, che invita a non indugiare oltre, sollecitando la Regione ad acquisire dati chiari sulla situazione. In particolare, con l’interrogazione si chiede di sapere se “Arpa Fvg ha rilevato di recente il livello di inquinamento atmosferico anche a ridosso del confine e quali sono le azioni messe in campo, in collaborazione con la Repubblica di Slovenia, per salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini anche nell’ambito dei programmi e attività di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale”.