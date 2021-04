Sostegno di Legambiente Udine alla lettera del Comitato Autostoppisti sulla vicenda dell’area “ex- Dormisch”

Le associazioni Legambiente - Circolo Laura Conti, ON Art e Gruppo di ragazzi del quartiere Centro Studi dicono no all’ipotesi di un ennesimo supermercato, con annesso parcheggio, nell’area “ex Dormisch”, area prossima al Centro Studi e poco distante dal centro storico, dove in un raggio di 500 metri sono già presenti 4 supermercati (la provincia di Udine già a fine 2018 aveva il triste primato di prima provincia d'Italia per rapporto tra superfici di vendita e abitanti stimato in 938 mq per ogni 1000 abitanti … !).

Con la lettera inviata ieri all’Amministrazione Comunale, le citate associazioni appoggiano quanto già sostenuto dal Comitato Autostoppisti il 30 marzo, e si impegnano a sostenere progetti alternativi al centro commerciale, che possano invece valorizzare l’architettura del manufatto, splendido esempio di archeologia industriale, ed al contempo rappresentare un polo culturale e centro di servizi funzionale alle esigenze degli studenti degli Istituti Superiori e dell’Ateneo friulano.

I rappresentanti delle associazioni sottolineano, infine, la necessità e l’urgenza che il Sindaco attivi un tavolo di confronto tra il Comune, l’Amministrazione Regionale, la proprietà e altri soggetti proponenti progetti di recupero, aperto alle proposte e al contributo della società civile (ad esempio, associazioni, comitati, ordini professionali) per individuare e condividere un percorso di rigenerazione di un’area strategica della nostra città che sappia cogliere le sfide di un nuovo welfare territoriale e degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro una cornice di collaborazione tra pubblico e privato.

Auspicano pertanto un ripensamento su un utilizzo alternativo dell’area che rispondano alle esigenze culturali, ambientali e di lavoro della città, con particolare favore verso l’insediamento dell’Accademia di Belle Arti, oltre agli altri servizi per i giovani e gli studenti della città .

____________________________________________________________________________________

II profilo delle associazioni:

Il circolo Legambiente Laura Conti - Udine, costituitosi a Udine nel gennaio 2013, collabora e supporta il Comitato regionale FVG nel proporre, partecipare, organizzare e coordinare le attività per la realizzazione dei vari progetti e/o iniziative sui temi legati alla tutela dell’ambiente e biodiversità, inquinamento urbano atmosferico e salute, clima, verde urbano, sviluppo sostenibile.

L’ Associazione culturale ON ART è presente dal 2015 nel nostro territorio per il quale elabora un programma di eventi di natura espositiva e formativa per la conoscenza e la promozione dell’Arte contemporanea e realizza iniziative ed eventi per la valorizzazione della cultura d’impresa, del patrimonio industriale e territoriale..

Il “Gruppo di ragazzi del quartiere Centro Studi”, una dozzina di giovani del quartiere, tutti con un legame molto profondo con la zona: chi ci abita, chi ci ha studiato, chi vi ha trascorso la sua infanzia intendono sostenere la proposta delineata nella lettera e avvertono la necessità che si apra un momento di confronto reale su quest’area così strategica per la città.