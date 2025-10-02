Sottoscrizione dell’appello STADIO VUOTO il 14 ottobre a Udine

L’appello lanciato pochi giorni fa alla cittadinanza per la diserzione alla partita di calcio Italia Israele è stato ad oggi sottoscritto da circa 500 persone.

E’ la conferma di una sensibilità diffusa nella società civile di Udine, solidale con il popolo palestinese e contro il genocidio in atto. Anche la scarsa vendita dei biglietti sottolinea come i cittadini udinesi, ancorché appassionati di calcio, non considerano questa partita un’occasione di passione sportiva e di divertimento e siamo convinti che il silenzio assordante renderà evidente il dissenso.

La proposta di organizzare un concerto alla fine del corteo per il quale già molti famosi artisti si erano proposti per partecipare gratuitamente all’evento, dopo gli ultimi accadimenti e data la necessità di dare tutto lo spazio e le energie possibili al corteo che si annuncia tanto imponente, abbiamo ritenuto opportuno di rinviarla ad altro momento e ad altra data.

Oggi è la giornata internazionale della Nonviolenza e nei prossimi giorni presenteremo richieste e proposte di disobbedienza civile. Per la Palestina e la pace, ma anche per continuare, in Italia, la battaglia contro il decreto sicurezza che ha inaugurato uno stato di polizia e la cancellazione dello stato di diritto, perché la democrazia non deve avere confini e il senso di umanità è la nostra bussola.

Il Comitato Stadio Vuoto

per sottoscrivere l’appello al link https://forms.gle/RUwrqe8WM9oieEXaA