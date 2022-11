Sound Brass Quartet: concerto itinerante dalla piazza al Castello a Gradisca

«Il concerto della terza domenica del mese, dai bastioni del Castello di Gradisca diventa itinerante. L’ensamble del Sound Brass Quartet, guidata dal Maestro Giuseppe Minin, presidente dell’Associazione Culturale e Musicale Arcadia, si esibirà oggi in questa terza domenica seguendo, però, un percorso diverso dal solito, per andare in contro alle esigenze del periodo ma senza perdere la valorizzazione del Castello che era il principio di questa collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gradisca. L’Ensamble inizierà un concerto itinerante ritrovandosi al congiungimento tra la via Ciotti e la Piazza Unità alle ore 15:00 per poi spostarsi a metà via Ciotti e concludere con la terza e ultima tappa alle 15:40 sotto il portone d’accesso al Castello, nella zona del Parco antistante. Come sempre il repertorio del gruppo d’ottoni spazierà dai grandi compositori classici e antichi, come Gabrieli fino ad arrivare alle musiche da film, fino l’alternative rock inglese».