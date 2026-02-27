Sovranità digitale: Open Fvg, realizzata una parte della nostra legge, ora completare il percorso

“Ben vengano le iniziative per costruire data center regionali, oggi presentate dall’Assessore Callari. Faccio notare però che come Open Sinistra FVG già nella scorsa legislatura e successivamente in quella in corso, avevamo proposto questa misura per tutelare la proprietà dei dati che approfittando del COVID, con furbizia, alcune multinazionali stavano accumulando a nostre spese. Purtroppo quella legge non è stata

approvata. Oggi se ne realizza una parte. Bene, ma la sovranità digitale autentica si raggiungerà solamente quando anche il software, dai sistemi operativi alle reti generative, non sarà più in mano ad altri. La nostra norma infatti prevedeva di potenziare il software a codice aperto, che non lascia aperti buchi in cui si infilano “cavalli di Troia”. Purtroppo il sistema regionale e nazionale è ancora troppo soggetto a software proprietario non ad Open source. E si fa ancora molta confusione su software libero e software a codice aperto. È necessaria una rivoluzione culturale. Speriamo che adesso che una parte della nostra legge sembra realizzata, si possa procedere anche con le altre parti.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.