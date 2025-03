Spettacolo Carmina Balcanica nato da un’idea, del Maestro Valter Sivilotti è “una sinfonia per coro e orchestra”

Attraverso un immaginario corso di un fiume di un migliaio di chilometri che dividono la nostra terra, verranno eseguite composizioni originali di poeti e cantautori che parlano di luoghi lontani . L’acqua è il filo conduttore dello spettacolo, che traccia un percorso geografico e linguistico attraverso l’Europa, unendo un territorio eterogeneo, ricchissimo di storia e cultura. Sull’acqua abbiamo costruito delle narrazioni dedicate al confine per veicolare un messaggio di pace e per “usare la musica” per raccontare il paesaggio.

L’ aghe della sua ipotetica sorgente si trasforma presto in voda per poi ujë , concludendo il suo corso nella parte più a sud di quella regione che i geografi chiamano Balcani occidentali. Nato da un’idea, del Maestro Valter Sivilotti che ne ha composto le musiche, Carmina Balcanica è “una sinfonia per coro e orchestra” che mette insieme l’opera di scrittori e cantautori provenienti da diversi paesi e dal Friuli. Diretti dallo stesso Valter Sivilotti, i cantanti : Dorina Leka (Albania), Elsa Martin (Italia) Tatjana Mihelj (Slovenia), Maya Sar (Bosnia Erzegovina), i coristi e orchestrali incanteranno un pubblico con uno straordinario mixage di canti, recitazione e pezzi musicali dedicati all’acqua, elemento naturale grazie al quale esiste la vita

Un caleidoscopio di suggestioni diventa, attraverso la musica una rapsodia emozionante e variopinta, una sinfonia che è una mappa delle acque, un atlante di emozioni, uno sguardo sognante verso l’altra sponda dello stesso mare .

Sul palco saliranno solisti che si esprimeranno in italiano, friulano, sloveno ed altre lngue , Monica Mosolo voce recitante, il Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Mateja Cernic e Prog Orchestra Accademia Musicale Naonis:

Marco Bianchi–Luca Carrara – Geremy Serravalle -Nicola Tirelli – Davide Tomasetig – Alessandro Turchet .

L’accattivante, stimolante, viscerale musica proposta intende comunicare la potenza dell’energia che si ottiene dalla commistione di stili, di espressione, dagli intrecci di vite, di storie, di cultura, di musiche, di spiriti. Carmina Balcanica è uno spettacolo meraviglioso, ma anche un messaggio di pace e armonia tra i popoli. I “pezzi” cantati ei testi poetici lanciati dalle sovrascritture consentono infatti un suggestivo percorso nei punti nevralgici della Penisola Balcanica.

Giovedì 3 aprile 2025

Teatro Ristori di Cividale- ore 20.45

Carmina Balcanica

musiche di Valter Sivilotti

con Dorina Leka / Albania – Elsa Martin / Italia – Tatjana Mihelj / Slovenia – Maya Sar /Bosnia Erzegovina

Coro del Friuli Venezia Giulia

Mateja Černic, maestro del coro

ProgOrchestra della Accademia Naonis:

Geremy Serravalle, Nicola Tirelli, Davide Tomasetig (tastiere)

Marco Bianchi (chitarra)

Alessandro Turchet (basso)

Luca Carrara (batteria)

Valter Sivilotti (pianoforte e direzione)

Monica Mosolo, voce recitante

produzione: Mittelfest 2015 in collaborazione con il Kulturni Dom – Gorizia