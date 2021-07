Spezzato un filo nerissimo che univa Milano a Trieste. Gruppo nazi-fascista pianificava azioni violente

Un gruppo nazi-fascista voleva instaurare un nuovo ordine mondiale, detta così verrebbe da ridere se non fosse che il gruppuscolo stava passando dalla teoria alla pratica. Per questo la polizia di Milano che da tempo monitorava la situazione ha deciso di agire e smantellare un'organizzazione (Avanguardia Rivoluzionaria) che si ispirava ai gruppi di estrema destra come quello dei suprematisti americani o al terrorista Anders Breikvik responsabile dell’eccidio di Utoya nel luglio 2011 dove persero la vita decine di giovani. Gli idoli del gruppuscolo, due degli appartenenti frequentavano l'ateneo giuliano, erano terroristi di estrema destra ma il loro non era solo 'un amore platonico', bensì un'ambizione concreta verso un traguardo da raggiungere per costituire un nuovo ordine mondiale nazista e fascista. Gli agenti della Digos della Questura di Milano, coordinati dal capo della Sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano Alberto Nobili, hanno eseguito a Milano e Trieste quattro misure restrittive della libertà personale, dell'obbligo di dimora con contestuale obbligo di presentazione giornaliera presso un ufficio di polizia, a carico di quattro cittadini italiani.

La pericolosità del gruppo - intenzionato a perseguire nel tempo uno specifico know how nell'uso delle armi da sparo - ha trovato conferma quando si sono muniti di una pistola a salve che hanno modificato nel dichiarato tentativo di renderla idonea a poter esplodere proiettili veri. Il gruppo, che aveva pianificato azioni violente e programmato azioni intimidatorie per recuperare denaro, aveva anche tentato di allargare il proprio raggio d’azione attraverso rapporti diretti con altre organizzazioni di estrema destra, come il sodalizio elvetico Junge Tat che un indagato aveva visitato a maggio, rimanendo coinvolto nell’aggressione organizzata da movimenti antifascisti ai danni degli esponenti svizzeri.

L'indagine della Digos milanese, in collaborazione con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione - Servizio per il Contrasto all’Estremismo e Terrorismo Interno, ha dunque comprovato l'esistenza di un'associazione pienamente operativa, pronta al compimento di azioni violente ed illecite ai danni di obiettivi sensibili al solo scopo di perseguire la superiorità della razza bianca. Le motivazioni ideologiche che hanno spinto i 4 indagati sono inevitabilmente quelle più radicate e come tali le più pericolose, in quanto frutto di una valutazione meditata, cosciente e lucida.