Sport e comunità si incontrano a FriuliDoc in piazza Primo Maggio dall’11 al 14 settembre

Piazza Primo Maggio, per un intero weekend, si trasformerà nuovamente in una grande arena dello sport. In occasione della 31a edizione di Friuli Doc, la più grande rassegna enogastronomica della regione in programma dall’11 al 14 settembre, infatti, Giardin Grande ospiterà la seconda edizione del Villaggio dello Sport con oltre 20 discipline e associazioni sportive del territorio. Un’arena all’aperto, dove sport e comunità si incontrano.

E se nel 2024 si erano accesi i riflettori su alcuni sport più popolari, dal calcio alla pallavolo, quest’anno il progetto si amplia e si consolida, coinvolgendo tutte le associazioni sportive che hanno sede o operano nel Comune di Udine.

“Udine fino ad ora non ha mai avuto una vera e propria festa dello sport – spiega l’assessora allo Sport Chiara Dazzan –. Abbiamo quindi voluto cogliere l’occasione di Friuli Doc per creare un evento che sia al tempo stesso visibile, coinvolgente e gratuito, dando a tutte le realtà del nostro territorio una vetrina pubblica e partecipata. Dopo la positiva prova generale dello scorso anno, ora si entra davvero a regime e chiunque voglia partecipare potrà farlo”.

Le associazioni sportive potranno aderire in due modalità. Chi, per motivi tecnico-logistici o di sicurezza, non potrà praticare la propria disciplina sul campo, avrà la possibilità comunque di presentarsi al pubblico con uno stand promozionale che potrà trovare posto su terrapieno della piazza. Tutte le altre discipline, invece, potranno anche far provare le proprie attività coinvolgendo bambine, bambini e adulti in esercitazioni, partite e giochi.

Le società potranno animare specifiche aree sportive dedicate ad atletica leggera, basket/baskin, bocce, boxe, burraco, camminata sportiva, calcio, ciclismo, dama, ginnastica, judo, karate, orienteering, pallamano, pilates, rugby, scacchi, skateboard, taekwondo, tai chi, tennistavolo (ping pong), volley e yoga.

“Abbiamo voluto garantire pari dignità e visibilità a tutte le associazioni – aggiunge Dazzan –. E per rendere più agevole la partecipazione delle discipline con il maggior numero di tesserati, abbiamo coinvolto i comitati provinciali delle rispettive federazioni, che si sono resi disponibili a collaborare alla regia degli spazi. Un grande esempio di sinergia fra pubblico e privato che valorizza l’impegno quotidiano di centinaia di volontari e tecnici sportivi”.

Ma c’è un altro risultato, forse meno visibile, ma non per questo meno importante, a cui l’assessora tiene particolarmente. “Quando si sta assieme, si collabora – spiega –. Lo scorso anno, il contatto ravvicinato tra le associazioni ha generato nuove alleanze e progetti condivisi. Questo è un valore aggiunto: più riusciamo a costruire una rete solida tra le realtà del territorio, più interessante e attrattiva sarà l’offerta per i cittadini”.

Le domande per partecipare al Villaggio dello Sport dovranno essere presentate entro il 18 agosto tramite l’apposito modulo pubblicato sul sito del Comune di Udine, inviandolo all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.udine.it. L’assegnazione degli spazi per le attività pratiche seguirà l’ordine di arrivo delle richieste, fino a esaurimento delle metrature disponibili.