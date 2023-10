Prosa, musica, danza sono protagoniste della Stagione teatrale 2023/2024 dell’Auditorium Biagio Marin di Grado curata anche quest’anno dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dall’Amministrazione Comunale. Il cartellone propone ben 10 serate e importanti novità artistiche e nelle formule di abbonamento con l’introduzione di due appuntamenti inseriti nelle rassegne diffuse nei Teatri del Circuito ERT Altri linguaggi, dedicata al teatro fisico e al circo-teatro, e In scena!, percorso il cui il pubblico è chiamato ad essere protagonista.

La stagione si aprirà venerdì 10 novembre con la Compagnia Corrado Abbati che presenta Al cavallino bianco. Un’apertura che segna l’attesissimo ritorno dell’operetta a Grado con un titolo dei più classici: la nuova produzione promette una serata di piacere spensierato come se anche il pubblico partisse per una vacanza insieme ai protagonisti. Giovedì 25 novembre Shakespeare è di scena all’Auditorium Biagio Marin con Falstaff e le allegre comari di Windsor, adattamento dai due classici del Bardo curati da Roberto Lerici, con la regia di Carlo Emilio Lerici e protagonista Edoardo Siravo. L’appuntamento di danza è programmato per venerdì 1. dicembre: la compagnia eVolution dance theater, fondata e diretta dall’ex Momix Anthony Heinl, trasformerà il teatro in uno spazio Blu infinito, dove i ballerini-acrobati costruiranno con i loro movimenti suggestioni e atmosfere ispirate al mare.

Venerdì 19 gennaio toccherà a una delle produzioni del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia più apprezzate della scorsa stagione: Quell’anno di scuola è una pièce corale ambientata in un liceo triestino di inizio Novecento, dove per la prima volta in una classe totalmente maschile arriva una ragazza. Sul palco Ester Galazzi, Riccardo Maranzana e un cast di giovani attori diretti da Alessandro Marinuzzi. La Stagione al Biagio Marin prosegue venerdì 9 febbraio con Le Graditudini, nuova produzione firmata da Paolo Triestino per ArtistiAssociati dal romanzo di Delphine De Vigan. Sul palco oltre a Triestino, un affiatato cast con Lucia Vasini, Lorenzo Lavia e Valentina Bartolo. Giovedì 22 febbraio il sipario si aprirà su Un sogno ad Istanbul con Maddalena Crippa e Maximilian Nisi dal best seller La cotogna di Istanbul di Paolo Rumiz. Dopo il successo delle scorse stagioni, approda a Grado anche l’ultima fatica della compagnia Stivalaccio Teatro. Arlecchino muto per spavento è un grande omaggio alla Commedia dell’Arte e all’abilità tutta italiana di far necessità virtù: in programma venerdì 15 marzo.

La Stagione dell’Auditorium Biagio Marin vedrà protagonista anche la Compagnia Grado Teatro che, venerdì 8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna, presenta Le mondine di Fossalon e della Bassa friulana. Da un’idea di Tullio Svettini e con la regia di Giorgio Amodeo, lo spettacolo conclude idealmente la trilogia dedicata agli antichi mestieri femminili curata dalla compagnia iniziata nel 2019 con Le Anciughere e proseguita lo scorso anno con Le Tabacchine. Lo spettacolo è inserito nel cartellone della Stagione ed è offerto gratuitamente agli abbonati.

Infine, gli ultimi due spettacoli del cartellone rappresentano la principale novità della Stagione. Domenica 18 febbraio calcherà le assi del palcoscenico gradese Francesco Tesei, uno dei mentalisti più apprezzati, capace di leggere e interpretare i pensieri del pubblico. Il suo spettacolo, Telepathy, fa parte della nuova rassegna del Circuito ERT Altri Linguaggi. In alternativa, gli abbonati potranno completare il proprio cartellone personalizzato con Mezzocielo 3.0, un’esperienza di musica e scienza con il pianista Matteo Bevilacqua e Claudio Tuniz, Scienziato Emerito del Centro di Fisica ICTP (UNESCO) di Trieste in programma sabato 13 aprile. Lo spettacolo fa parte della rassegna In Scena!.

Le due formule di abbonamento quest’anno prevedono, oltre agli otto spettacoli comuni a tutti e la serata con la compagnia Grado Teatro, la possibilità di scelta tra lo spettacolo della rassegna Altri Linguaggi e quello di In Scena!. Ogni abbonato dovrà scegliere l’opzione preferita fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La campagna abbonamenti della stagione di prosa si terrà in Auditorium. Da martedì 17 a sabato 21 ottobre gli abbonati della stagione 2022/2023 potranno rinnovare l’abbonamento ed eventualmente cambiare posto, mentre da martedì 24 a sabato 28 ottobre ci sarà spazio per sottoscrivere nuovi abbonamenti. Questi gli orari: dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30, il sabato mattina dalle 10 alle 13. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla Biblioteca Comunale (t. 0431 82630) oppure alla Biglietteria ERT (t. 0432 224246 / biglietteria@ertfvg.it).