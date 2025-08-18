Staranzano (Go), capitale europea del baseball giovanile: oltre 500 atleti da 7 Paesi

Da mercoledì 20 a domenica 24 agosto Staranzano e Cervignano del Friuli si accenderanno con la passione del grande baseball giovanile internazionale. La seconda edizione del Torneo Internazionale “Sagra de le Raze – Summer Emotions” porterà in Friuli Venezia Giulia una trentina di formazioni suddivise in tre categorie (Under 12, Under 15 e Under 18), con giovani talenti provenienti da 7 Paesi: oltre all’Italia, Austria, Germania, Inghilterra, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria.

Per il secondo anno consecutivo, i due tornei estivi più iconici e prestigiosi del Friuli Venezia Giulia – la leggendaria Sagra de le Raze organizzata dagli Staranzano Ducks e l’emozionante Summer Emotions organizzata dai Tigers di Cervignano – si fondono in un’unica, straordinaria manifestazione che celebra lo sport del baseball, la passione e l’orgoglio di un intero territorio, capace di valorizzare l’anima sportiva della regione Friuli Venezia Giulia.

Il torneo prenderà ufficialmente il via mercoledì 20 agosto con una Cerimonia di apertura all’insegna dell’emozione e del colore. Alle ore 19.00, i giovani atleti sfileranno suddivisi per squadre e nazioni, dando vita a un vivace corteo che partirà dal campo da baseball di Staranzano, si snoderà attraverso le strade del centro e si concluderà con l’ingresso delle formazioni sul diamante dei Ducks. Seguirà il saluto di benvenuto da parte delle autorità presenti: il Sindaco del Comune di Staranzano Marco Fragiacomo, l’Assessore allo Sport del Comune di Staranzano Simone Campobasso, un rappresentante del CONI FVG e un referente della BBC Venezia Giulia. Il programma proseguirà con la presentazione delle squadre partecipanti; un momento simbolico e suggestivo, che celebrerà lo spirito internazionale dell’evento e l’unione tra sport, amicizia e cultura.

Le partite avranno inizio giovedì 21 agosto e si concluderanno domenica 24, con un intenso calendario di incontri che vedrà le squadre sfidarsi sui diamanti di Staranzano, Cervignano del Friuli e Ronchi dei Legionari, quest’ultima che ha gentilmente messo a disposizione i propri impianti. Sarà un fine settimana all’insegna dello sport e della passione per il baseball, con la possibilità per il pubblico di assistere agli incontri e godere dell’offerta dei chioschi enogastronomici presenti durante l’intera manifestazione.

Le formazioni che scenderanno in campo in campo arrivano da Germania (Hedenheim an der Brenz), Repubblica Ceca (Brno e Fun & Play di un altra località della cechia), Ungheria con tre team, Austria con due (Vienna Beavers e Vienna Wonderers), Bulgaria (con ben tre formazioni, Yard Goats – Angels e Boyars entrambe di Sofia), Inghilterra coi London Monarchs (gli Archers della stessa capitale si sono dovuti ritirare all’ultimo per impegni ma sono già stati presenti nelle scorse edizioni) e tanti team provenienti dalle località Italiane.

«Il nostro obiettivo è da sempre quello di creare legami duraturi sul territorio e oltre i confini nazionali, offrendo ai giovani opportunità di crescita e alimentando una passione che, anche dopo oltre cinquant’anni, continua a coinvolgere nuove generazioni – dichiarano i vertici dei Ducks. – Gli scambi internazionali rappresentano per noi un’importante occasione di sviluppo, non solo sportivo ma anche personale: promuovono lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, l’amicizia e il divertimento. Sono questi i valori fondanti del torneo, che si propone anche come esperienza di scambio culturale e linguistico. Nei giorni della manifestazione, sui campi dei Ducks, dei Tigers e dei New Black Panthers si parleranno italiano, inglese, tedesco, ceco, bulgaro, spagnolo e ungherese, tutti uniti da un unico linguaggio comune: quello del baseball».

Organizzato da Staranzano Ducks ASD e Cervignano Baseball Softball ASD, in collaborazione con le amministrazioni comunali e con il sostegno della Regione FVG, man sponsor BBC Venezia Giulia, il torneo accoglierà oltre 500 tra atleti, tecnici, genitori e tifosi, trasformando il territorio in un crocevia di sport, lingue e culture.

Una lunga storia di passione

Fondato nel 1971, anno dell’ingresso nella FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball), lo Staranzano Ducks Baseball Club vanta oltre mezzo secolo di attività, quattro titoli nazionali e una forte vocazione giovanile. Con 100 tesserati e 8 squadre iscritte ad altrettanti campionati, la società rappresenta un punto di riferimento per il baseball a livello regionale e nazionale.