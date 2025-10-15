Start Cup, sfida finale tra idee imprenditoriali innovative

Si terrà venerdì 17 ottobre la finale di Start Cup, la competizione tra idee imprenditoriali e start up a contenuto innovativo organizzata dall’Università di Udine. L’evento si svolgerà, con inizio alle 14.30, nell’auditorium della Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44). Undici i gruppi finalisti che presenteranno i loro progetti innovativi, con 40 partecipanti tra studenti, ricercatori e docenti. Sono previsti 16 premi, di cui otto in denaro, con un montepremi di 19mila euro. Start Cup Udine, sostenuta dalla Fondazione Friuli, è promossa in sinergia con i progetti Inest e Across e si inserisce nell’ambito del Premio nazionale dell’innovazione (Pni).

Per maggiori informazioni e prenotazioni all’evento visitare la pagina web https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/punto-impresa/startcup-udine-2025, o scrivere a puntoimpresa@uniud.it oppure telefonare al numero 0432 556394.

I riconoscimenti

Il montepremi è suddiviso in quattro premi da 4mila euro ciascuno per ognuna delle quattro categorie di idee d’impresa previste: Life sciences e Medtech, Ict, Cleantech & Energy, Industrial. Inoltre, saranno attribuiti mille euro a ciascuna delle tre menzioni speciali per i migliori progetti di: innovazione sociale, imprenditoria femminile, impatto sul cambiamento climatico. In più, le migliori proposte saranno selezionate per partecipare al Premio nazionale dell’innovazione (Pni) che si terrà il 4 e 5 dicembre a Ferrara.

Sono anche previsti due ulteriori riconoscimenti. Il premio Inest, l’ecosistema triveneto dell’innovazione green e digitale, che consentirà a tre progetti di accedere a un percorso di accelerazione personalizzato con un esperto. E il premio Across, il progetto universitario transfrontaliero europeo, che premetterà a un progetto di accedere a un percorso con un esperto dell’Università di Perpignan “Via Domitia” (Francia), ateneo partner di Across.

Il programma della finale

I lavori si apriranno con i saluti: dei delegati dell’Ateneo al trasferimento tecnologico, Giovanni Cortella, coordinatore di Start Cup Udine, e alla ricerca, Francesco Pitassio; del referente dell’Ateneo per l’attività trasversale università-impresa di Inest, Piergiorgio Comuzzo, e di una partner del progetto Across, Sara Gregori Diez, dell’Università di Perpignan “Via Domitia”.

Seguiranno le presentazioni delle 11 idee imprenditoriali innovative sotto forma di business plan. Prenderà quindi la parola Stefano Delfino, di Invitalia, sul tema “Il percorso dell’innovazione. Servizi, strumenti e incentivi per la tua idea d’impresa con Invitalia”. Infine ci saranno le premiazioni. Coordinerà i lavori la direttrice di Telefriuli, Alessandra Salvatori.

La valutazione, Comitato e criteri

Gli 11 progetti sono stati giudicati da un Comitato di valutazione in base a sette criteri predefiniti: valore del contenuto tecnologico o di conoscenza, realizzabilità tecnica, potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto, adeguatezza delle competenze del team imprenditoriale, attrattività del mercato di riferimento, qualità e completezza della documentazione e impatto ambientale e sociale.

Chi poteva partecipare

I gruppi potevano essere formati da: studenti, assegnisti di ricerca, ricercatori o docenti delle nove università (Udine, Padova, Verona, Ca’ Foscari e Iuav di Venezia, Trento, Bolzano, Trieste, Sissa) che partecipano Inest, di cui almeno uno dell’Ateneo friulano; studenti delle scuole superiori; spin off universitari o accademici e start up innovative costituiti dopo il 1° ottobre 2024.

Gli obiettivi di Start Cup

Start Cup Udine è finalizzata: alla diffusione della cultura dell’innovazione nel mondo accademico e nel contesto economico territoriale, alla selezione d’idee d’impresa, allo sviluppo di spin-off universitari e start up innovative che trasformino le idee originali in idee imprenditoriali. L’iniziativa si propone, inoltre, di promuovere la contaminazione e la sinergia tra idee, ricerca, start up e spin off, imprese, investitori e competenze interdisciplinari.

Il percorso

Start Cup Udine è stata avviata a maggio e si è articolata in diverse fasi. La prima, aperta a tutti gli interessati, è stata caratterizzata da attività formative dedicate alla definizione dell’“idea d’impresa”. Per accedere alle fasi successive occorreva presentare un’idea di business. Gli 11 progetti che si sono iscritti hanno potuto seguire degli incontri introduttivi sul business plan, sulla proprietà intellettuale, sul piano economico-finanziario e sulla presentazione in vista di una prima illustrazione al Comitato di valutazione. Successivamente, i gruppi hanno seguito un percorso imprenditoriale personalizzato con attività di consulenza economico-finanziaria e di supporto all’elaborazione del business plan. Inoltre, grazie alla collaborazione con Across sono state organizzate altre iniziative con i partner. In particolare, un incontro sul tema dell’imprenditorialità, un webinar sul marketing e una visita studio al parco scientifico-tecnologico di Nova Gorica