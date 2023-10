Startup Academy: via alla seconda edizione by Confindustria Udine

Al via la seconda edizione di Startup Academy, il percorso di formazione ed educazione imprenditoriale che coinvolge i team di 10 realtà imprenditoriali ideato da TEC4I FVG con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e promosso in collaborazione con Confindustria Udine nell’ambito del progetto EDIH.

Le giovani imprese innovative EMC Gems, Eppos, Infinite Loop, PV Solutions, SportReplay, ZAC-E, Willeasy e i tre nuovi progetti imprenditoriali Venice Wellnes, Progetto Rosélin, e Muga Consulting saranno impegnati fino al 24 novembre nella prima fase del percorso, comprendente 9 incontri formativi in aula che integrano formazione di base e focus tematici. Al termine della prima fase le giovani imprese testeranno il proprio pitch con un gruppo di esperti, per individuare le proprie aree di miglioramento ed i propri gli elementi di forza. Questi saranno poi i punti di partenza del della seconda fase di Startup Academy, caratterizzata da un percorso di accompagnamento individuale, in programma da dicembre a marzo, in cui ogni team lavorerà sul proprio dossier e si preparerà al Demo Day, l’appuntamento in cui le giovani imprese si presenteranno agli investitori.

“La combinazione di formazione teorica e pratica on the job offre

ai giovani talenti di Startup Academy l’opportunità concreta di fare evolvere le idee imprenditoriali in modelli di business robusti e aderenti alle esigenze del mercato” commenta Stefano Casaleggi, presidente di TEC4I FVG, che continua “Uno degli elementi chiave nel percorso formativo è il coinvolgimento dell’ecosistema dell’innovazione regionale e il contributo di imprenditori e professionisti esperti di innovazione che portano in aula la propria testimonianza”.

In apertura è stata EasyStaff a raccontare il proprio percorso di crescita ed evoluzione. La società friulana nata da quattro soci, nel 2007, incubata da Friuli

Innovazione TEC4I FVG e oggi parte del Gruppo Zucchetti: un’impresa innovativa e dinamica, creata grazie alla combinazione di competenze tecniche e ingegneristiche del primo nucleo di fondatori, oggi divenuta leader di mercato per i software gestionali per l’organizzazione dei calendari di attività di Università, enti pubblici e grandi aziende.

come “La condivisione delle proprie esperienze imprenditoriali con i giovani startupper è a mio avviso una pietra angolare della crescita collettiva” sottolinea Fabio De Cesco, CEO di EasyStaff, che continua “il mio percorso imprenditoriale è stato plasmato in modo significativo da mentori che mi hanno guidato nella fase di sviluppo iniziale della startup; per questo motivo sento il desiderio di ricambiare questo favore, offrendo l’esperienza maturata per aiutare la prossima generazione di imprenditori a trasformare le loro visioni in realtà imprenditoriali durature!”.

EasyStaff, inoltre, in Startup Academy ha anticipato i propri impegni futuri: lo sviluppo di nuove soluzioni per la Pubblica Amministrazione (in particolare, la realizzazione di un modulo per la gestione dei tirocini Universitari in ambito medico e di un’applicazione per i Comuni Italiani che permetterà di cittadini la possibilità di prenotare online servizi pubblici comunali, palestre, sevizi bibliotecari) e l’espansione a livello europeo, in Spagna, Austria e Germania in linea con gli obiettivi di lungo periodo del Gruppo Zucchetti.