Stato-Fvg: Spitaleri (Pd), Lega “negozia” con Governo?

“Si prova un sussulto di preoccupazione all’apprendere che per far passare un emendamento a garanzia dei territori, la Lega ha dovuto fare ‘lunghe negoziazioni’ con il Governo e le altre forze politiche, evidentemente di maggioranza. Forse la Lega non fa parte dello stesso Governo con cui negozia? Il dato sempre più esplicito è che le continue liti da comari tra Salvini e Meloni mettono a repentaglio il fondamento minimo dei rapporti istituzionali tra Stato e sistema delle Autonomie. Altro che devoluzione, decentramento e autonomia più o meno differenziata: siamo di fronte ad un governo centralista a forte trazione di Fratelli di Italia. Temiamo per l’autonomia del Friuli Venezia Giulia”. Lo dichiara il componente della Commissione Paritetica Stato-Fvg Salvatore Spitaleri, dopo che il senatore e segretario regionale della Lega, Marco Dreosto, ha rivendicato l’approvazione di un emendamento, all’articolo 13 del dl 104/2023 del Consiglio dei ministri del 7 agosto, che attribuisce un ruolo chiave dei territori su decisioni strategiche per il territorio della Regione.