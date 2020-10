Stato-Regione FVG: Spitaleri, legge su finanza locale è passo importante

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Il Consiglio Regionale oggi ha fatto un passo importante per rafforzare la cassetta degli attrezzi dell’autonomia regionale, dando il primo quadro operativo al sistema integrato della finanza regionale/Enti locali. Al di là dei tecnicismi, il tema rappresenta anche una sfida nel dialogo e sistema di cooperazione tra Regione ed Enti Locali: garante di questo percorso è il Consiglio Regionale per dare equilibrio ed evitare i rischi di un centralismo regionale”. E' il commento del membro della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri all'approvazione della della legge regionale 112/2020, che introduce modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale contenute nella legge regionale 18/2015.

Per Spitaleri “del risultato di una gestione degli equilibri finanziari potranno giovarsene anche i cittadini, il nostro sistema sociale ed economico, perché sarà più facile intervenire sulle reali esigenze e dare pari opportunità”.