Stato-Regione: Roberti, da Fvg nessuna risorsa per servizi statali. La giunta Fedriga gioca con il fuoco e con il nostro futuro

Prosegue il braccio di ferro propagandistico unidirezionale fra la Giunta Fedriga ed il governo nazionale. Una operazione che non è esente da rischi perchè con una richiesta scomposta di ulteriore autonomia si mette a rischio perfino la specialità regionale contro la quale a Roma così come nella regione Veneto, spesso in maniera politicamente trasversale sono arrivati pesanti attacchi una parte dei quali neppure tanto ingiustificati. Ora cone le bordate di Fediga & c il rischio che la situazione venga presa sul serio diventa concreta e siamo sufficientemente certi che a cercare di bullizzare, quando si è dei nani della politica, alla fine si finisce nella polvere per non contare che le ragioni per cui venne a suo tempo concessa la specialità sono in parte venute meno mangiate dalla storia e che non è certo ululando alla luna che si può pensare di difendersi dagli attacchi di chi, dai confini regionali, non vede l'ora di ridimensionare i presunti "privilegi" dei cittadini del Fvg, che ovviammnte privilegi non sono ma che certa narrazione potrebbe mettere davvero a rischio. La novità di oggi, dopo le sparare sulla chiusura degli ospedali del presidente Fedriga, arriva dall'assessore alla sicurezza Roberti: "Il Friuli Venezia Giulia non potrà garantire le risorse regionali con cui attualmente contribuisce a sostenere molti servizi statali, resi in ottica di leale collaborazione tra istituzioni". Così l'assessore alle Autonomie locali e sicurezza, Pierpaolo Roberti, apre un'ulteriore riflessione sugli elementi al tavolo della trattativa, in corso tra Stato e Regione, in merito ai trasferimenti finanziari. "In questo momento - analizza Roberti - la Regione paga una settantina di dipendenti posti in comando presso altre amministrazioni periferiche dello Stato, per un costo superiore a due milioni di euro l'anno. Oltre a ciò annualmente trasferiamo contributi a forze dell'ordine, vigili del fuoco, forze armate, nonché per l'acquisto di materiali, attrezzature per i tribunali e tanto altro ancora". "Sono cifre ingentissime - sottolinea ancora Roberti - di cui il Friuli Venezia Giulia si è sempre fatto carico nell'ottica della leale collaborazione tra istituzioni e del miglior servizio reso al cittadino ma sulle quali, con un governo che spreme la Regione rendendo di fatto impossibile per l'amministrazione regionale garantire i servizi essenziali ai propri cittadini, si renderà necessaria una riflessione nelle prossime settimane".