Stato-Regione: Shaurli, dopo due mesi Fedriga ascolta: “Accolte proposte Pd, nuovo patto sarà anche merito Pd”

"Dopo due mesi finalmente Fedriga pare ascoltarci, speriamo che alle dichiarazioni seguano i fatti e si prenda veramente la strada del dialogo con lo Stato e di un lavoro unitario a diretto vantaggio del territorio e della nostra Regione. Noi da mesi abbiamo offerto collaborazione concreta, proposte precise, toni moderati, e fino a oggi le risposte sono arrivate attraverso propagandistiche dirette social: se il presidente cambia atteggiamento è un bene per tutti". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito del voto in Consiglio regionale di un ordine del giorno che affida al presidente Massimiliano Fedriga il mandato a trattare con il Governo la revisione dei patti finanziari Stato-Regione.

"Noi abbiamo votato un ordine del giorno - spiega Shaurli - nell’interesse di cittadini e imprese della nostra Regione, lo abbiamo fatto perché sono state accolte le nostre proposte di una rivisitazione anche del bilancio regionale, perché esercitare la specialità significa prima di tutto fare la propria parte. Sia chiaro però che in un momento così difficile, alla collaborazione non si apre o chiude a giorni alterni. Da adesso in poi - puntualizza Shaurli - in Regione vogliamo un presidente, non il capo della Lega. E chiediamo meno proclami e più serietà e autorevolezza, la volontà vera di tenere tutti insieme a vantaggio non di un partito ma del Friuli Venezia Giulia. Il Governo - aggiunge - non è un nemico politico da combattere, come dimostra l’apertura anticipata accordata, i 3,5 miliardi per i Comuni e, intanto, il miliardo e mezzo per le Regioni, ma un interlocutore con cui affrontare una situazione difficile per tutti".

Per il segretario dem "non basta chiedere soldi agli altri, sia lo Stato o siano i nostri Comuni. La Regione per prima dimostri di esercitare bene la propria autonomia: su questo siamo in terribile ritardo, visto che siamo fra i peggiori nei pagamenti della cassa integrazione e non un'impresa, non un cittadino, non un singolo Comune ha visto ancora una scelta o un euro arrivato dalla nostra Regione, e anche loro - conclude - ogni giorno fanno i conti con il proprio bilancio".

"I risultati che potranno venire a vantaggio di famiglie e lavoratori da un nuovo patto finanziario con lo Stato saranno anche merito del Partito democratico, che è al Governo del Paese. In un momento di estrema emergenza abbiamo scelto di stare dalla parte dei cittadini e delle istituzioni, non della visibilità dei partiti. Crediamo fermamente nella solidarietà nazionale e siamo convinti che ridiscutere gli accordi con lo Stato permetterà al FVG di contribuire alla ripresa del Paese". Lo afferma il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli, in merito alla posizione del partito sulla richiesta di un nuovo patto finanziario Stato-Regione.