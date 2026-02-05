Stefano Accorsi al Teatro Zancanaro di Sacile con “Nessuno. Le avventure di Ulisse”

Stefano Accorsi sarà ospite per la prima volta nel Circuito ERT con Nessuno. Le avventure di Ulisse, monologo in scena mercoledì 11 febbraio alle 20.45 al Teatro Zancanaro di Sacile. Diretto da Daniele Finzi Pasca, con drammaturgia firmata da Emanuele Aldrovandi, il lavoro segna una nuova, ambiziosa tappa del percorso teatrale di uno degli attori più amati del panorama italiano.

Dopo il successo di Giocando con Orlando e Decamerone. Vizi, virtù e passioni di Marco Baliani, e di Azul, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, Stefano Accorsi si confronta con il mito fondativo per eccellenza, dando vita a una rilettura intensa e personale della figura di Ulisse. Non un semplice adattamento scenico, ma un viaggio profondo nella psiche, nell’animo e nelle avventure del più umano tra gli eroi omerici.

In Nessuno, la parola si fa corpo e gesto, la scena diventa uno spazio di disequilibrio e di sogno, dove il racconto epico si trasforma in esperienza intima e contemporanea. È un Ulisse fragile, attraversato da dubbi e contraddizioni, lontano dall’eroe invincibile e vicino all’uomo comune, fatto di crepe e di resistenza quotidiana.

Daniele Finzi Pasca costruisce una regia che scava nell’umanità del mito, affidandosi a un linguaggio poetico e fisico, capace di trasformare le parole in immagini vive. Un teatro in cui l’epica incontra la quotidianità e dove le grandi avventure si riflettono nelle vite ordinarie, restituendo al pubblico un racconto universale e profondamente umano.

Attore pluripremiato, Stefano Accorsi si divide da oltre trent’anni tra cinema, teatro e televisione. Iniziata alla Scuola di Teatro di Bologna, la sua carriera lo ha visto collaborare con alcuni tra i più importanti registi italiani, da Pupi Avati a Nanni Moretti, da Ettore Scola a Paolo Sorrentino. È ideatore e interprete della trilogia 1992, 1993, 1994 per Sky e co-creatore delle serie Amore e Call my Agent – Italia. Esordisce alla regia con il corto Io non ti conosco. Tra i lavori recenti: 50Km all’ora, Marconi, Il treno dei bambini, Una Figlia, Primavera, Amata e The Bad Guy 2. È ideatore e direttore artistico del festival Planetaria, che unisce arte e scienza sui temi della sostenibilità.

Gli ultimi posti disponibili per lo spettacolo saranno messi in vendita nei due giorni precedenti la rappresentazione direttamente al botteghino del Teatro Zancanaro dalle 15.30 alle 19.30. Info su ertfvg.it.