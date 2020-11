Stelle a Strisce

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Non c’è niente da dire, da queste ultime elezioni gli USA escono malconci e un po’, come nel titolo, a pezzi, a strisce. Certo è che se si considera quale poteva essere l’alternativa, altri 4 anni nelle mani di un pazzoide megalomane, si potrebbe anche pensare di tirare un respiro di sollievo. A guardare la cosa un po’ più a fondo, rimane il fatto che nonostante le devastazioni provocate da Trump, degne di una delle calamità bibliche, praticamente quasi la metà degli elettori lo avrebbe confermato alla guida della Federazione. E ciò rimane in ogni caso preoccupante, un segno chiaro del cattivo stato di salute di quella che universalmente, e a volte frettolosamente, viene definita la più grande democrazia.

Poi, se veramente volessimo riflettere sull’impatto a livello globale dell’alternativa, i veri cambiamenti che quasi tutti si aspettano dal nuovo inquilino della Casa Bianca non saranno probabilmente rivoluzionari. Chi comanda veramente negli USA, sono coloro che pagano la campagna elettorale a suon di soldoni e, non trattandosi di magnati dediti alla beneficenza, da qui a poco passeranno a riscuotere i dividendi. La campagna di un candidato serio, uno dei due che poi si affronteranno veramente al rush finale, ha costi per tutti proibitivi e che si aggirano sul miliardo di USD. Soldi che in un modo o nell’altro dovranno rientrare a chi li ha puntati e con i giusti interessi.

Al di là delle scelte di politica interna, a noi maggiormente interessano quelle che stabiliranno la politica estera, tipo la gestione dei rapporti con l’UE e con la Nato e che si rifletteranno direttamente sulle nostre esistenze. Oppure, per chi ha un interesse un po’ più ampio ed una visione che vada al di là’ della provincia, quelle che interesseranno i rapporti internazionali a livello piu’ ampio. Che ne so, quelli con la Cina, con la Russia, con le nuove potenze emergenti (che però lo sono da più di un decennio e ancora arrancano).

Quando si parla di rapporti internazionali, non ci si può limitare solo ai quelli bilaterali e diretti, ma anche a tutto ciò che stabilisce e regola le relazioni tra colossi. Insomma, gli Usa, dopo aver acceso o provocato conflitti in mezzo mondo, dopo avere esacerbato i legami con la Cina e la Russia (lasciamo stare l’Iran che non ha gli stessi mezzi), dovrà pur decidere se continuare con le provocazioni e sostenere guerre irrisolte e interferire con le scelte altrui, oppure moderare i termini e cercare di calmare animi che a questo punto si sono fatti agitati.

Ad occhio e croce, non pare che all’orizzonte si possano delineare grandi cambiamenti. Forse, ma anche questo è da vedere, il nuovo presidente scenderà a più miti consigli con la Cina, più per convenienza che per convinzione; tutti i dazi che in questi anni il biondo ha posto in atto a raffica contro il paese del dragone, alla fine si stanno ritorcendo più sull’economia Usa che sulla Cina, che avrà certo lo svantaggio di non avere il dollaro (anche se il futuro del renminbi parrebbe più roseo del biglietto verde) e di conseguenza la valuta con cui avvengono quasi tutti gli scambi internazionali, ma al contrario ha una potenzialità enorme con il suo mercato interno. Senza contare che sullo scacchiere planetario si sta muovendo velocemente, senza troppi clamori ma con piglio deciso.

Quanto poi all’impatto del nuovo ospite di Washington sul Medio Oriente, davvero non pare ci si possano aspettare grosse rivoluzioni. A Tel Aviv non si vivono grandi affanni e quanto seminato da Trump non verrà certo rimosso da Biden; l’ambasciata Usa non si muoverà da Gerusalemme, il Golan siriano sarà confermato come territorio israeliano, e giusto per farsi comprendere bene, Netanyahu ha approvato un ulteriore insediamento per 108 famiglie in Cisgiordania proprio in una zona, accanto a Gerusalemme est, che all’epoca in cui Obama governava era stata al centro di una polemica con il primo presidente nero degli Usa. E a guardare caso, Biden era vice. Saranno coincidenze… I nuovi rapporti suggellati tra Israele, gli Emirati Arabi e niente poco di meno che il Sudan con il notevole contributo del di Trump genero, non subiranno certo scossoni. L’Iran rimarrà il pericolo n.1; di questi giorni la notizia che agenti israeliani hanno “’eliminato” a Teheran l’ennesimo n.2 di Al Qaeda; notizia fatta stranamente trapelare dopo 3 mesi.

Se poi Trump aveva più volte minacciato, a mio avviso così, tanto per fare, di “riportare a casa” le truppe, in particolare da Afghanistan, Iraq e Siria, bisognerà capire quali saranno le vere intenzioni del novello presidente. Non pare troppo credibile un ritiro immediate dei “loro ragazzi” da quegli scenari; dopo aver messo a ferro e fuoco quei paesi, pare improbabile salutare tutti e ciao, anche perchè in questo modo, da una parte lascerebbe via libera ai talebani e dall’altra all’ingerenza iraniana. Tornando all’Iran, anche lì sembra difficile tornare indietro dalla decisione di Trump di buttare carte all’aria e infischiarsene del trattato sul nucleare (JCPOA), una delle poche vere conquiste dei tempi di Obama. Per ora parrebbe optare per la scelta di ridefinirlo, cosa che peraltro anche Trump diceva di voler fare, scelta che gli ayatollah hanno sempre e giustamente dichiarato di rifiutare e che anche con Biden difficilmente potrebbero digerire.

In merito alla Nato, detto che ricucire i rapporti con la Turchia (ma questo è un altro discorso) sarà decisamente arduo, non è escluso che invece Biden torni a considerare un riposizionamento di truppe (magari non Usa) e qualche missiletto in Ucraina, dove vanta discrete amicizie nonchè interessi che lo stavano per inguaiare. A noi, come al solito, comincerà a recitare la solita nenia dell’aumento delle spese militari fino al 2 % del Pil (come se non spendessimo ed inutilmente già troppo), sicuro che forte dell’inesistenza della politica estera europea, le sue sirene verranno ascoltate. Insomma, come diceva in altri tempi il vecchio Remarque, niente di nuovo sul fronte occidentale.

Docbrino