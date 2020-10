Sterilizzazione forzata delle migranti in Usa. Denuncia di Dawn Wooten raccolta anche dalla CBS

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Orribili sono le rivelazioni di un’infermiera di nome Dawn Wooten, che lavora nell’Irwin County Detention Center in Georgia, un centro di detenzione dell’Ufficio Immigrazione e Dogane (ICE), negli Stati Uniti. L’infermiera, infatti, ha denunciato l’alto numero di isterectomie eseguite su donne di lingua spagnola, chiaramente senza il loro consenso. Inoltre il centro avrebbe distrutto le cartelle cliniche. Se confermata la notizia sarebbe davvero terrificante. L’infermiera ha spiegato che le donne detenute le hanno spiegato che non capivano pienamente perché dovevano fare un’isterectomia – un’operazione che comporta rimozione di tutto o parte dell’utero e che in genere viene compiuta in presenza di cellule tumorali.

Le affermazioni dell'infermiera pur con tutte le cautele del caso, hanno sollevato un polverone anche sui social, da una parte le accuse di chi cerca di screditarla e, dall’altro, l’esigenza di profonde e attente indagini sulle possibili violazioni contro i diritti umani delle vittime. In realtà quanto oggi ci appare incredibile non è una novità, la sterilizzazione forzata eseguita su donne indigene o sulle classi più povere dei paesi latino-americani e africani venne utilizzata già negli anni ‘60 con sterilizzazioni "umanitarie" per imporre con la forza il controllo demografico il tutto con la colpevole accondiscendenza dei governi locali. Questa pratica dalla crudeltà inaudita non ha mai avuto un verdetto né una condanna e le donne trattate in modo violento e ingiusto non hanno nemmeno mai ricevuto un risarcimento. Le rivelazione dell'infermiera statunitense sembrano comunque credibili e confermare quanto i detenuti, colpevoli di essere nati al di là del confine, raccontano da anni. Essi hanno parlato di un campo di concentramento "sperimentale", in cui vengono effettuati test farmaceutici e veri e propri esperimenti sui corpi dei prigionieri. L’infermiera ha denunciato, inoltre, come le donne fossero spesso mandate fuori dalla struttura – gestita da una compagnia privata, LaSalle Corrections – presso un ginecologo che frequentemente decideva di rimuovere una porzione o tutto l’utero delle donne”. Questi fatti trovano conferma anche in un racconto di un detenuto che ha affermato di aver parlato con alcune donne, che tra ottobre e dicembre, avevano subito l'isteroctomia.

La donna ha inoltre denunciato le terribili condizioni igieniche in cui versa il centro, dove anche le misure anticovid sono state del tutto ignorate. Inutile dire che queste pratiche, ricordano gli esperimenti di eugenetica fatti dai nazisti. La cultura dello scarto, di cui parla Papa Francesco, trova qui la massima espressione.

