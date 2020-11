STOP Mercosur: Mobilitazione in rete contro il trattato UE con Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Accordo nefasto con deforestazione della foresta amazzonica per interessi dell'agrobussiness, conseguente aumento CO2 e peggioramento CLIMA, attacco ai Diritti Umani delle tribù indigene, export in UE di prodotti trattati con pesticidi a gogo, carne con antibiotici ed ormoni" questo in estrema sintesi il giudizio di numerosissime associazioni ambientaliste in Italia ed Europa. Una mobilitazione in atto da tempo che neppure il Covid ha fermato. In una nota a Firma Ttip Udine si spiega: In Europa l’Austria con un voto parlamentare ha impegnato il governo a mettere il veto sulla ratifica europea, Francia, Irlanda, Belgio, Polonia fortemente perplessi, l'Italia non si è espressa. L'Europarlamento, preoccupato per l’ondata di opinione scatenata dai roghi in Amazzonia, dice che l’accordo non si può firmare “nella sua attuale forma”, così i piani della Commissione europea e del Governo tedesco (che fino a dicembre presiede il semestre europeo) di sottoporre entro il 2020 l'accordo alla ratifica del Consiglio UE (e quindi dei capi di stato e di governo dei paesi membri) sono falliti, prosegue il comunicato, anche per l'azione delle organizzazioni e dei movimenti come il nostro. Tuttavia la Direzione generale Commercio della Commissione europea, il governo tedesco e altri attori spinti dall'interesse dell'agrobusiness e dell'industria automobilistica tedesca, cercano ancora di salvare il trattato UE-Mercosur e sperano di farcela concordando un documento supplementare – chiamato dichiarazione interpretativa – con la promessa di non distruggere l’ambiente e non violare i diritti umani con il trattato commerciale. Tuttavia, queste carte non hanno alcun effetto su ciò che resta scritto nell’accordo UE-Mercosur: sono soltanto dichiarazioni di intenti senza valore". Per le ragioni sovraesposte viene annunciata una MOBILITAZIONE per lunedì 9 novembre, ovviamente si tratta di partecipazione virtuale che si realizzera attraverso alla metodologia della "mailbombing" sul governo italiano e i suoi ministri interessati dal trattato. Il tutto verrà operato anche con la partecipazione del movimento Fridays For Future. In sostanza la mailbombing è semplicemente una metodologia per intasare le caselle di posta elettronica e quindi farsi "sentire" da istituzioni e politica. Tutto inizierà lunedì alle 11 e verrà accompagnato con un tweetstorm europeo che parte sempre dalle 11. Sul sito www.stop-ttip-italia.net , scrivono gli organizzatori, si potranno trovare da lunedì mattina tutte le indicazioni. Sempre lunedì, ma nel pomeriggio a partire dalle 16.30, vi terrà l'evento di presentazione dei contenuti della mobilitazione in streaming su Facebook e Zoomi. Interverranno molte organizzazioni (Noi, Focsiv, FFF, Cgil, Slow food, Global dialogue, Ari, In difesa di, Navdanya, Forum Acqua, Attac etc etc) per chiedere un impegno al governo italiano a mettere il veto sul trattato UE-Mercosur. FRa i materiali a disposizione una lettera (cliccare per leggerla openlettersia_IT ) firmata da 180 economisti internazionali che dichiarano “viziata” la valutazione di sostenibilità dell’accordo UE-Mercosur fatta per la Commissione europea dalla London School of Economics.