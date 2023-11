Storia della Bassa friulana nel ‘900 Incontro di formazione a cura della Pro Torviscosa aps

La Pro Torviscosa aps organizza, per il pomeriggio di mercoledì prossimo 15 novembre, un incontro di formazione autogestito aperto a tutti, ma dedicato in particolare a coloro che lavorano nelle scuole del territorio. Oggetto dell’incontro è la storia della Bassa friulana nel corso del Novecento, con particolare riferimento alle conseguenze che ha avuto l’insediamento della SNIA Viscosa a Torre di Zuino, oggi Torviscosa. L’appuntamento è alle ore 15.30 nel CID Centro Informazione Documentazione, che sarà aperto in via eccezionale. Il relatore è Mareno Settimo, profondo conoscitore della storia del paese e più in generale della Bassa friulana, già assessore alla Cultura del Comune di Torviscosa e promotore del progetto europeo che tra il 2014 e il 2018 ha arricchito il CID di alcune esposizioni permanenti e varie mostre temporanee. I partecipanti potranno quindi usufruire della guida di Settimo per visitare il CID, conoscere la storia della SNIA attraverso i grandi plastici realizzati nei primi anni Sessanta per rappresentare i suoi numerosi stabilimenti in Italia e all’estero e la mostra “La casa a chi lavora. Villaggi operai e strutture sociali aziendali nelle fotografie e nei documenti dell’Archivio storico SNIA Viscosa”. Il CID conserva inoltre anche preziose testimonianze artistiche, tra cui la “Struttura 708” di Enzo Mari, costruita appositamente per il CID e da sempre una delle opere più significative di questo famoso designer del ‘900. Si tratta, quindi, di un’occasione particolarmente importante, dal momento che il CID è, ormai da diverso tempo, aperto solo su richiesta e non dispone di personale che possa accompagnare i visitatori. È gradita la prenotazione sul sito www.protorviscosa.it.