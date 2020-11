Strategie e opportunità di finanziamento europee per la trasformazione digitale

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Appuntamento online il 2 dicembre alle 9.30 (fino alle 12.30) per acquisire strumenti ed informazioni utili per accedere alle future opportunità di finanziamento relative alla Digital Transformation nell’ambito della programmazione europea 2021-27. I posti sono limitati e per cogliere l'opportunità serve iscriversi tramite il link: https://bit.ly/Corso02122020

Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Marta Calderaro, National Contact Point ICT di APRE - Agenzia per la Promozione Europea. La prima sessione del corso offrirà ai partecipanti una panoramica rispetto alle politiche europee adottate nel primo trimestre 2020, con specifico riferimento alle Priorità della Commissione Europea per il periodo 2021-24: Europe fit for a Digital Age e European Green Deal. Particolare attenzione sarà dedicata alle strategie dell'Unione Europea per l'intelligenza artificiale (AI) e la data economy. La seconda sessione offrirà una visione dettagliata della prossima programmazione europea nel periodo 2021-27. Specifica attenzione sarà rivolta al supporto destinato al settore del Digitale nel futuro programma europeo per la R&I Horizon Europe.

Il corso si soffermerà in particolar modo sul Cluster 4 - Digital Industry and Space, le interazioni del digitale nei differenti Cluster e Pilastri di Horizon Europe, ma anche sulle opportunità offerte dai “finanziamenti a cascata” (cascading grants). Verrà inoltre illustrata la struttura del programma Digital Europe.