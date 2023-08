Street Science: alla Maker Faire le mini-conferenze aspettando la Notte dei Ricercato

Mini conferenze “di strada” , per ascoltare cosa si occupano alcuni dei ricercatori e delle ricercatrici di Trieste: è Street Science , in programma sabato 2 settembre alle 17.00 in Piazza Unità, durante la Maker Faire. Racconti informali, semplici e veloci , permetteranno ai passanti e agli interessati di scoprire alcuni ambiti della ricerca degli istituti di Trieste. Street Science è il primo degli eventi di anticipazione di SHARPER – La Notte Europea dei Ricercatori , che si svolgerà il 29 settembre, di concerto con altre centinaia di città italiane ed europee.

Presentati dall’associazione Science Industries, si susseguiranno sul palco di Street Science: Luca Bortolussi (Università di Trieste), che racconterà di “Scintille di Intelligenza Artificiale generale”; Silvia Cao e Annalisa Grio (Area Marina Protetta di Miramare) parleranno di “ Micro plastiche nel Golfo: quante e quali?”, Mattia Faggin (Università e INFN Trieste) si occupa di “Quark-Gluon plasma: la zuppa dell’ Universo primordiale ” , mentre Matteo Gallone (SISSA) esporrà “Universalità e disordine in meccanica quantistica ”. Ci saranno poi Laura Colomina Alfaro (Università di Trieste), che ci aggiornerà su AIMED ei materiali innovativi antimicrobici , Lorenzo D’Amico (CERIC-ERIC), sull’osservazione di fibrosi al microscopio , Roberta Tripodi (INAF-OATs) esporrà “La misteriosa bellezza delle prime galassie ” e infine Gabriele Sbaiz (Università di Trieste) ancora su Intelligenza Artificiale ed ESG .

Un altro pre-evento di SHARPER sarà domenica 24 settembre alle ore 18.30 al Teatro Miela: Note, neuroni, emozioni. Mezzocielo 3.0 è uno spettacolo innovativo che unisce musica, scienza, nuove tecnologie e arte visiva. Lo spettacolo pre-evento di SHARPER è organizzato in collaborazione con Trieste Next.

Giovedì 28 settembre i cittadini potranno entrare in due degli enti di ricerca del Sistema Trieste nel Campus di Basovizza di Area Science Park. A Elettra Sincrotrone Trieste si potranno scoprire le stazioni sperimentali dove i segreti della materia sono svelati grazie a spettroscopia, diffrazione, assorbimento, diffusione e imaging. All’ITS per le nuove Tecnologie della vita Alessandro Volta, i partecipanti potranno visitare un ospedale simulato, completo di sala operatoria, radiologia e TAC. Le visite si svolgono alle 16.30 o alle 18.00, su prenotazione.

Tutte le informazioni sono su www.sharper-night.it/sharper-trieste/