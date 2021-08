Stupri: Rojc (Pd), violenze da prevenire e reprimere

"Le violenze subite dalle donne sono reati odiosi e basta, che bisogna impegnarsi a prevenire e a reprimere in modo esemplare. Non ci stancheremo mai di denunciare lo scandalo di donne sopraffatte dalla brutalità del branco, tenute nell'ignoranza o oppresse col ricatto economico. Solidarietà e vicinanza alle donne vittime di un orribile pregiudizio maschile, culturalmente distorto e da estirpare". Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd), in relazione all'episodi di stupro di gruppo denunciato a Lignano Sabbiadoro (Udine) e a quello di violenza sessuale domestica venuto oggi alla luce ad Aviano (Pordenone).