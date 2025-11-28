Successo della campagna “Raccolta Codici per i ristretti” per rafforzare il diritto allo studio nel carcere di Udine

Si è conclusa con successo l’iniziativa di solidarietà promossa da Sisifo ODV a favore di Icaro Volontariato Giustizia ODV, l’associazione che da anni gestisce la biblioteca all’interno della Casa Circondariale di Udine.

La campagna, intitolata “Raccolta Codici per i Ristretti”, si è focalizzata sulla donazione di strumenti fondamentali per l’accesso alla giustizia e lo studio: Codici di Diritto e di Procedura, sia penale che civile, aggiornati alla Riforma Cartabia del 2022.

La raccolta si è svolta a partire da lunedì 20 ottobre al venerdì 24 ottobre presso due importanti sedi: la Biblioteca Civica “V. Joppi” – Sezione Moderna e la Biblioteca Economica e Giuridica dell’Università degli Studi di Udine.

“L’articolo 27 della Costituzione sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità,” ha dichiarato Melissa Stella, Presidente di Sisifo ODV. “Donare codici aggiornati significa garantire un fondamentale diritto allo studio e alla conoscenza del proprio percorso giudiziario, un elemento cruciale per la rieducazione e la reintegrazione. La risposta del pubblico e delle istituzioni ospitanti è stata eccezionale.”

I volumi raccolti, essenziali per la consultazione legale, andranno ad arricchire la sezione giuridica della biblioteca carceraria, gestita con dedizione da Icaro Volontariato Giustizia ODV.

“Questi codici non sono semplici libri, ma strumenti essenziali per l’autodeterminazione e la dignità. Rispondiamo a un’esigenza concreta dei detenuti: quella di comprendere a fondo il proprio percorso legale e poter esercitare pienamente il diritto alla difesa e alla conoscenza. Ringraziamo Sisifo ODV per aver organizzato un’iniziativa così mirata e cruciale, che rafforza il nostro impegno quotidiano nel carcere di Udine, realizzato anche grazie al patrocinio dell’AIB FVG.”

L’iniziativa ha goduto inoltre del patrocinio di: Università degli Studi di Udine, Dipartimento DISG 30, Comune di Udine (Assessorato alla Cultura) e AIB FVG.

Questa sinergia tra associazioni, università e istituzioni cittadine sottolinea il ruolo attivo della comunità nel promuovere percorsi di reintegrazione sociale e nel garantire il rispetto dei principi costituzionali.